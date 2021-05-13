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محمود مسلم

مصر وروسيا تتفقان على أهمية وقف إطلاق النار في غزة

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الوطن
12:32 م | الخميس 13 مايو 2021
وزير الخارجية

وزير الخارجية

أجرى السفير سامح شكري، وزير الخارجية، اتصالا صباح اليوم 13 مايو الحالي، بسيرجي لافروف وزير خارجية روسيا، اذ اتفق الوزيران على ضرورة أن تتوقف إسرائيل عن مهاجمة قطاع غزة، لوقف نزيف الدم الذي بدأ خلال الأيام والساعات الماضية في أعقاب تطورات الوضع في القدس والمسجد الأقصى الشريف.

كما اتفق الوزيران على ضرورة وقف إطلاق النار الكامل حفاظا على الأرواح، وإفساحا للمجال للجهود السياسية، وشددا على أنّ ما يجري يُثبت ويؤكد أنّ التحرك السياسي هو أمر لا غنى ولا بديل عنه، وأنّه من المهم فور توقف المواجهة العسكرية، أن يتحرك المجتمع الدولي ليطرح بجدية التقدم نحو السلام الحقيقي والعادل المؤدي إلى تحقيق العدالة في هذه القضية.

واتفق الوزيران على التنسيق فيما بينهما وتكثيف التواصل مع مختلف الأطراف المعنية بإنهاء التأزُم الحالي، خاصةً في إطار الإعداد لانعقاد مجلس الأمن غدا الجمعة للمرة الثالثة خلال أسبوع بشأن الأزمة، على ضوء مسؤوليته في هذا الصدد في حفظ السلم والأمن الدولييّن، وذلك في إطار تكثيف الاتصالات حول الهجوم الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية.

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