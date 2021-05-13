السيطرة على حريق سيارة محملة بألعاب نارية في بنها

أنقذت العناية الإلهية منطقة كفر الجزار بمدينة بنها، من حريق هائل، حيث سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق اشتعل في سيارة نقل محملة بصواريخ «ألعاب نارية»، وتم على الفور إطفاء النيران والتحفظ على السيارة بمرور مدينة بنها، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء فخرالدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من إدارة مرور بنها، يفيد ورود إخطار باشتعال النيران في سيارة نقل محملة بألعاب نارية في منطقة كفر الجزار دائرة مركز بنها.

وانتقلت سيارة إطفاء لموقع الحدث، وتبين أن النيران أمسكت بالسيارة بسبب ماس كهربائي وتم السيطرة عليها، كما تبين أن السيارة محملة بألعاب نارية «صواريخ»، وتم التحفظ عليها بمرور بنها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

مصرع سائق وابنته في حريق سيارة

وفي وقت سابق، تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب بسيارة سوزوكي فان، على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بنطاق مدينة قليوب اتجاه القاهرة، ما أسفر عن مصرع قائد السيارة وابنته، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد عمرو حرب، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق بسيارة سوزوكي فان، على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بنطاق مدينة قليوب اتجاه القاهرة، وهو ما أسفر عن مصرع قائد السيارة وابنته، وعلى الفور جرى الدفع بسيارتي إطفاء وتمت السيطرة على الحريق.

وعلى الفور جرى الدفع بسيارتي إطفاء وتمت السيطرة على الحريق، وبالفحص تبين نشوب حريق بسيارة سوزوكي فان «ف و س 3729»، كانت قادمة من مدينة قويسنا بمحافظة المنوفية في اتجاهها إلى محافظة الفيوم، ونشب الحريق لشبب غير معلوم، ما أدى إلى مصرع «حسين م»، 38 عاما، سائق سيارة، وابنته «حنين»، 8 سنوات، ونجاة 6 آخرين دون إصابات، وتحرر محضر بالواقعة.