مواطنون يرفعون علم فلسطين بالإسماعيلية في أول أيام عيد الفطر

رفع مواطنون في أحد شوارع الإسماعيلية، علم فلسطين، اليوم الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك، خلال تجولهم في شوارع المدينة.

وشوهدت سيارتين ملاكي ترفع كل منهما علم فلسطين في شارع محمد علي وسط مدينة الإسماعيلية، وتسيران على أنغام أغنية «القدس عربية».

وتجولت السيارتان في شوارع محمد علي ومنطقة نمرة 6 بحي أول، وهي أكثر الأماكن التي يتردد عليها المواطنون في المناسبات والأعياد.

وانتشر فيديو على بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي للسيارتين خلال تحركهما في منطقة محمد علي، فيما علق شخص يدعى محمود خليل على الفيديو قائلاً «لفة إنسانية وإحنا كلنا شعب واحد وربنا ينصرهم».

وقال رفيق سلام، «والله عاجز عن التعبير وعن ماذا اكتب واخوننا في فلسطين يعيدون تحت وابل القصف»، فيما قال فهد إبراهيم «أحلى شي شفته اليوم قسما بالله».

وارتفع شهداء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة والمدن الفلسطينية إلى 83 مواطنا، بينهم 17 طفلا و6 سيدات ومسن، إضافة إلى إصابة 487 مواطنا بجراح مختلفة منهم 115 طفلا و50 سيدة منذ بدء العدوان الإسرائيلي.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان نقلته وكالة أمد الفلسطينية، رصد ضحايا في قطاع غزة توفوا بسبب استنشاق غاز سام نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع.