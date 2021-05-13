أخبار فلسطين اليوم.. ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة جراء قصف الاحتلال

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن إرتفاع حصيلة الشهداء إلى 83 شهيدا بينهم 17 طفلا، و8 سيدات، ومسن، وإصابة 388 مواطنا بجروح مختلفة، منهم 115 طفلا، و50 سيدة خلال أخبار فلسطين اليوم، في العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الرابع على التوالي على قطاع غزة.

وفي أخبار فلسطين اليوم، باستمرار الغارات الجوية من الطيران الحربي، والقصف المدفعي من الدبابات، والبوارج البحرية الإسرائيلية، مستهدفة أبراجا، ومنازل، وشققا سكنية، وبنى تحتية، ومؤسسات حكومية، وأهلية، ومكاتب إعلامية، وشركات إنتاج إعلامي، ومصارف، وطرق رئيسية، في كل مناطق قطاع غزة.

وأكد، أن طائرة استطلاع إسرائيلية استهدفت بصاروخ مجموعة من المواطنين في بلدة بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، ما أوقع عددا من الإصابات، تم نقلها إلى مستشفى الإندونيسي في البلدة لتلقي العلاج.

كما قصفت طائرات الاحتلال موقعا قرب وادي غزة، جنوب غرب المدينة، بثلاثة صواريخ، ما أدى إلى تدميره بشكل كامل، إضافة إلى استهداف مجمع أنصار غرب غزة بصاروخ واحد، ومجمع أبو خضرة ومحيط مفرق السرايا وسط مدينة غزة.

وقصف الطيران الحربي أرضا زراعية بالقرب من دوار الشهداء غرب مخيم جباليا شمال القطاع، إضافة إلى قصف مدفعي بثلاث قذائف في محيط معبر بيت حانون شمال القطاع.

وألغت شركات طيران كبرى، الخميس، رحلاتها إلى إسرائيل بسبب التصعيد العسكري على جانبي الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل المستمر منذ الاثنين الماضي.

وأعلنت خطوط شركة لوفتهانزا الألمانية عن توقيف رحلاتها الجوية إلى مطار تل أبيب، بسبب الوضع الأمني المتدهور بين قطاع غزة وإسرائيل.

وتوقعت الشركة استئنافها رحلاتها إلى إسرائيل في 15 مايو، على أمل أن يسود الهدوء الأراضي الفلسطينية وسط تحركات دولية وإقليمية من أجل وقف إطلاق النار بين غزة وإسرائيل.

من جانبها، ألغت الخطوط الجوية البريطانية رحلاتها من وإلى تل أبيب، الخميس، وسط تصاعد حدة التوتر في العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة.