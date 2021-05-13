تفاصيل مهرجان «إبداع 3» لمراكز الشباب.. تضم مسابقات جديدة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، انطلاق مهرجان إبداع في نسخته الثالثة لمراكز الشباب ولأول مرة للأندية الرياضية بمختلف المحافظات، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتستعرض «الوطن» أهم تفاصيل مهرجان «إبداع 3» في النقاط التالية:

12 مجالا فنيا وأدبيا وثقافيا.. منها التمثيل والغناء والعزف

- تتضمن مجالات التنافسات في المهرجان «12 مجالًا فنيًا وأدبيًا وثقافيًا» هي: «التمثيل، الغناء، العزف، المراسل الإذاعي والتلفزيوني، الإنشاد الديني، الترانيم، الأفلام القصيرة، الفنون التشكيلية، الابتكارات العلمية، والشعر».

- تتضمن مجالات التنافسات لأول مرة مجالات «الموال الشعبي، التعليق الرياضي، والمهارات الحركية».

وتقام فعاليات المهرجان على 3 مراحل جاءت كالتالي:

المرحلة الأولى

- يتم خلالها تقديم الأعمال الخاصة بالمسابقة «أون لاين» وفقا للشروط على الموقع الرسمي للمهرجان، وتم بدء استقبال الأعمال اعتبارًا من أول مايو الجاري، وتستمر حتى يوم 30 مايو.

المرحلة الثانية

- تصفية الأعمال المتقدمة للمهرجان وتصعيدها للمرحلة النهائية من خلال لجنة المشاهدة لكل مجال وتصعيد 120 متسابقًا، بواقع 5 متسابقين لأعضاء مراكز الشباب و5 متسابقين للأندية الرياضية، في كل مجال.

المرحلة الثالثة

- التحكيم النهائي من لجان التحكيم باستديو خاص بالمهرجان، وستذاع عبر فضائية «القاهرة والناس» في 14 حلقة.

وزير الشباب: المهرجان برعاية الرئيس السيسي لاكتشاف الموهوبين

في ذات السياق، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن مسابقة إبداع والتي تحظى برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصبحت تمثل أحد أهم آليات الدولة المعنية باكتشاف الموهوبين والمبدعين بمختلف المجالات الثقافية والفنية والإبداعية بوجه عام، خاصة في ظل التطور الكبير الذي شهدته المسابقة من خلال زيادة عدد مجالات التنافس وتنوعها، فضلًا عن توسيع قاعدة المشاركين فيها من جميع محافظات الجمهورية من خلال مهرجان إبداع مراكز الشباب والأندية الرياضية.

صبحي: لدينا برامج وأنشطة معنية باكتشاف الموهوبين في مجالات أخرى

وأضاف أن خطة الوزارة تتضمن خلال الفترة المقبلة تنفيذ العديد من المشروعات والبرامج والأنشطة المعنية باكتشاف الموهوبين في مجالات أخرى رياضية وثقافية وفنية، ثم إدماج هؤلاء الموهوبين ببرامج تدريبية مكثفة وتقديم شتى أنواع الرعاية لهم.

وشهدت الأيام الماضية انطلاق الحملة الترويجية لمهرجان إبداع من خلال مختلف وسائل الإعلام وإعلانات الشوارع وصفحات التواصل الاجتماعي.