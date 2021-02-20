وزير الاتصالات لرواد مراكز إبداع مصر الرقمية: هدفنا تمكين الشباب

أكّد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنَّ تنمية مهارات الشباب في مجالات العمل الحُر والعمل عن بٌعد تعد هدفًا استراتيجيًا لخطط التدريب التي تنتهجها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل تمكين الشباب في سوق العمل الحر عبر الإنترنت والاستفادة من مزاياه العديدة المتمثلة في فتح آفاق جديدة لهم للعمل عن بُعد والحصول على فرص عمل متميزة من أماكنهم دون التقيد بالحدود الجغرافية وبما يعزز من قدراتهم فى الالتحاق بسوق العمل العالمى واكتساب كافة خبراته.

وأشار وزير الاتصالات، في بيان صادر اليوم، إلى حرص الوزارة على نشر مراكز إبداع مصر الرقمية في مختلف المحافظات لتنمية المهارات الرقمية للشباب وتحفيز العمل الابتكاري والريادي لديهم وهو الأمر الذي سينعكس إيجابيًا على النهوض بصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

جاء ذلك خلال لقاء طلعت بنماذج من خريجي معهد تكنولوجيا المعلومات من رواد العمل الحر الذين حصلوا على التدريب في مراكز إبداع مصر الرقمية «كريتيفا» بمحافظات الدقهلية والمنوفية والمنيا وسوهاج وقنا وأسوان، والذي عُقد عبر تقنية الفيديو كونفرنس في أثناء زيارته لمعهد تكنولوجيا المعلومات بالقرية الذكية لتحقيق التواصل المباشر مع الشباب والتعرف على تجربتهم التعليمية وفرص أعمالهم على منصات العمل الحر والعمل عن بُعد، والاستماع إلى مقترحاتهم ورؤيتهم للتطوير.

وقد شارك وزير الاتصالات، المدربين والموجهين والمهنيين المستقلين في حوار مفتوح حول سبل التوسع بنشر ثقافة العمل الحر، والعمل عن بعد، ومفهوم المهنيين المستقلين، والتحديات والفرص التي تواجههم.

وأكّد طلعت، أنَّ العمل الحر يتيح فرص للكثير من الشباب لاكتساب مهارات والعمل في تخصصات جديدة وعدم التقيد بمجال الدراسة خاصة وأنَّ معهد تكنولوجيا المعلومات والمعهد القومي للاتصالات لديهم العديد من البرامج في مجالات التكنولوجيات الرقمية الحديثة لصقل المهارات وتعميقها.

وأشار وزير الاتصالات، إلى أنَّ هناك توجه لدى العديد من الدول لاستخدام هذا النموذج العابر للحدود والذى يعتمد على الكفاءة والخبرة والتكاليف التنافسية؛ مشددًا على كفاءة الشباب المصري فى العمل الحر لامتلاكه قدرات تكنولوجية رقمية متميزة أهلته للمنافسة على فرص العمل على المستوى الدولي، داعيًا الشباب إلى التعلم المستمر للحاق بركب التطور السريع فى مختلف مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشاد وزير الاتصالات شباب رواد العمل الحر بمستوى التدريب والتوجيه والارشاد الذى تلقوه داخل مراكز الابداع مما ساهم فى تحقيق طموحاتهم نحو تطوير حياتهم المهنية، خاصة أن هناك العديد منهم غير مساره المهني وتحول إلى العمل في مجال التكنولوجيا، رغم من تخرجه من كليات بعيدة عن هذا المجال؛ مؤكدين أهمية نشر ثقافة العمل الحر لدى طلاب الجامعات لتغيير الصورة الذهنية عن البحث عن فرص عمل نمطية وحثهم على الاهتمام نحو اكتساب مهارات العمل الحر والعمل في مجالاته.

واستعرض الشباب أهم التخصصات والمسارات التدريبية التي اجتازوها بمراكز إبداع مصر الرقمية بالمحافظات والتي ساهمت في تطوير مهاراتهم واكتساب خبرات كبيرة بالعمل الحر عبر الإنترنت في مجالات تكنولوجية كما أهلت العديد منهم للحصول على تقييمات عالية في منصات العمل الحر العالمية وبموجبها حظوا على فرص عمل غير تقليدية ومن أماكنهم كمهنيين مستقلين في الأسواق الإقليمية والعالمية بعائد مادي مجزي يبدأ خلال الشهور الأولى من العمل بما لا يقل في المتوسط عن 500 دولار في الشهر، ومنها على سبيل المثال شركات في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيجيريا والهند وأوكرانيا والسعودية.

وأوضح الشباب أنَّ كفاءتهم آهلتهم للحصول على المزيد من المشروعات وكسب ثقة العملاء مما أدى إلى استمرارية عملهم فى مشروعات دائمة ومع هذه الزيادة المطردة فى حجم العمل لجأ عدد منهم إلى تشكيل فرق عمل من الزملاء لتلبية الطلبات المتزايدة.

كانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد أطلقت خلال العام الماضي العديد من المبادرات لبناء قدرات الشباب فى مجال العمل الحر والتى من بينها مبادرة شغلك من بيتك التي ينفذها معهد تكنولوجيا المعلومات وتتضمن المحتوى التقنى ومحتوى مهارات العمل الحر، وقصص النجاح، وقاعدة من الخبراء من شركاء الصناعة، والشراكة مع منصات العمل الحر؛ ولقد بلغ عدد المسجلين على هذه المنصة حتى الآن ما يزيد على 50 ألف، فيما بلغ عدد من أتمّ التدريب المؤهل منهم ما يقرب من 3.900 متدرب.

وخلال زيارته لمعهد تكنولوجيا المعلومات، أجرى طلعت عددًا من المقابلات مع نماذج من «سفراء التكنولوجيا» من الخبراء وأعضاء هيئة التدريس في محافظات الدقهلية والمنوفية والمنيا وسوهاج وقنا وأسوان بتخصصات متعددة من أبرزها كل من النظم المدمجة وهندسة البرمجيات والتي تعد الأكثر طلباً سواء في السوق المحلية أو على منصات العمل الحر.

ويهدف برنامج «سفراء التكنولوجيا» الذي أطلقه المعهد داخل مراكز إبداع مصر الرقمية «كريتيفا» إلى إثراء وزيادة الكوادر المدربة التى تعمل على نشر التكنولوجيات المتقدمة مما يسهم فى دفع أعمال التدريب ومن ثم زيادة عدد المستفيدين من مختلف البرامج التدريبية للمعهد بواسطتهم.

وتعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على نشر مراكز مصر الرقمية في المحافظات، ويتمّ من خلالها تنفيذ العديد من البرامج من خلال معهد تكنولوجيا المعلومات ITI، والمعهد القومى للاتصالات NTI، ومركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال TIEC، وذلك فى اطار عدة محاور وهي استشارات المسارات المهنية، وتوفير برامج تدريبية تقنية وتطبيقية في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتدريب سفراء التكنولوجيا من هيئة التدريس بالجامعات، وإتاحة الخدمات والشهادات المعتمدة بالتعاون مع القطاع الخاص، ودعم أعمال العمل الحر، ودعم مهارات الإبداع وريادة الأعمال، وإتاحة بيئة تكنولوجية تطبيقية داعمة للتوجهات التكنولوجية الحديثة.

من ناحيتها، أشارت هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات خلال فعاليات الزيارة إلى استحداث شرط الحصول على فرص فعلية للعمل الحر فى التخصصات التدريبية القائمة وذلك كمؤشر ضرورى من مؤشرات إنهاء التدريب في هذا البرنامج الأمر الذس يمثل دافعاً قوياً نحو تشجيع هذه الثقافة كونها أحد المستهدفات الأساسية للتدريب وليست استثناءً، إضافة إلى ربط البرنامج التدريبى بمصفوفة من التخصصات ذات التواجد الكثيف على منصات العمل الحر والتس شملت نظم المعلومات الجغرافية والجرافيكس وتطوير المواقع وتطبيقات الهاتف المحمول والنظم المدمجة.

وشهدت الزيارة استعراض المبادرات التي أطلقها معهد تكنولوجيا المعلومات خلال العام الأخير وآلية حوكمتها ومتابعتها، والأعداد المخططة لها وما تمّ انجازه والتي شملت على سبيل المثال مبادرات التدريب على أمن المعلومات مع شركة «بالو ألتو» العالمية ومبادرات الذكاء الاصطناعي مع كل من شركة جوجل، وكلية علوم الحاسب والتكنولوجيات المتقدمة الفرنسية.

كما تمّ استعراض المحتوى الخاص بمنصة مهارة تك والذي قام المعهد مؤخراً بإثرائه بالعديد من الاستشارات فى التخصصات المهنية المتقدمة بالتعاون مع نخبة متميزة من خبراء الصناعة في تلك المجالات، وكذلك نتاج توقيع لبروتوكول تعاون بين المعهد واتحاد شركات البرمجيات والخدمات الهندية «ناسكوم» في إطار الجهود التى يبذلها المعهد الخاصة باستدامة خدمات التدريب على تلك المنصة ودعم المحتوى المقدم من خلالها وذلك بما سوف تقوم تلك المؤسسة العالمية بنشره عليها والذى يمثل مصفوفة من المهارات العالمية المطلوبة لتمكين الدارسين من الاسترشاد بها فى مساراتهم المهنية.

والتقى عمرو طلعت عبر تقنية الفيديو كونفرنس بالسيد رئيس قطاع المهارات التكنولوجية بمؤسسة «ناسكوم» الهندية لمناقشة مقترح لتطوير إطار عام ومعايير للكفاءات الرقمية والمهن في مجال العمل الحر وذلك لدعم المهنيين المستقلين وخاصة في مجالات الأعمال الرقمية، وتطوير لغة واحدة للعاملين في القطاع من حكومة وقطاع خاص والمهنيين المستقلين وذلك بالتعاون مع كبرى مؤسسات التكنولوجيات الرقمية العالمية التي توظف المهنيين المستقلين بكثرة.