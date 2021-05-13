الصحة الفلسطينية: 38 شهيدا و442 إصابة في الضفة الغربية وقطاع غزة أمس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد 38 مواطنا، كما أصيب 442، في العدوان الأسرائيلي المتواصل على أبناء شعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة يوم أمس الأربعاء.

وبينت وزارة الصحة الفلسطينية في تقريرها، أن 35 مواطنا استشهدوا في قطاع غزة، و3 مواطنين استشهدوا في الضفة الغربية في مخيم الفوار وقرب نابلس وفي طوباس، وأنه تم التعامل خلال اليوم مع 442 إصابة، يشمل الإصابات التي تم التعامل معها ميدانياً والتي نقلت لمراكز العلاج.

وحول الاصابات، أشارت إلى أنه تم تسجيل 51 إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في القدس، و168 في قطاع غزة، كما وصل مستشفى طولكرم الحكومي 3 إصابات بالرصاص الحي في الأطراف السفلية، و22 اصابة وصلت مستشفى الخليل الحكومي والمستشفى الأهلي بالرصاص الحي بينها إصابة حرجة في العين وإصابتان خطيرتان في الصدر، وإصابة جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع وإصابتان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

كما سجلت 3 إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بينها إصابة متوسطة في العين، وإصابة جراء السقوط، وإصابة جزاء التعرض للضرب، و4 إصابات بالرصاص الحي في نابلس.