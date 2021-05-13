وزير التعليم يناشد الطلاب بمتابعة المنصات الإلكترونية قبل الامتحانات

حث الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب الصف الثالث الإعدادي، وطلاب الصف الثالث الثانوي، بضرورة متابعة متابعة ما يتم بثه على المنصات التعليمية، للاستعداد للامتحانات التي تعقد في أول يونيو المقبل بالنسبة لطلاب الشهادة الإعدادية، وفي يوليو بالنسبة لطلاب المرحلة الثانوية.

وأضاف «شوقي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المنصات التعليمية تمكن جميع الطلاب من التعرف على نوعية الأسئلة الجديدة التي تعقد بها الامتحانات، موضحاً أنه تقدم شرحاً متميزا للمقررات الدراسية على مدار الوقت.

وتابع وزير التربية والتعليم، أن الوزارة حرصت على توفير العديد من المنصات التعليمية لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية، في الفترة الأخيرة، خاصة مع تفشي فيروس كورونا المستجد، حتى يتمكن الطلاب من استكمال شرح المقررات الدراسية بجانب المدارس.

«عبدالتواب»: تكثيف الإجراءات الاحترازية بالتزامن مع عقد الامتحانات

من جانبه أكد محمد عبدالتواب، مدير عام مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، أن جميع المعلمين حرصوا على مراجعة المقررات الدراسية بشكل مستمر لطلاب الشهادة الإعدادية والثانوية إلكترونيا من خلال التقنيات الحديثة، موضحاً أنه المديرية كثفت من جهودها لاستكمال شرح المقررات الدراسية في المدارس وعبر التعليم الأون لاين.

وأضاف «عبدالتواب» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه سيجري تكثيف الإجراءات الاحترازية في جميع اللجان الامتحانية مع بداية عقد الامتحانات، موضحا أنه جرى التأكيد على جميع المجارس بضرورة قياس درجات حرارة الطلاب والمعلمين قبل بدء السماح لهم بدخول المدرسة.

وفي سياق متصل، قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الامتحانات النهائية لطلاب الشهادة الإعدادية والثانوية العامة ستعقد وسط إجراءات مشددة ضد فيروس كورونا، مشددةً أنه يجب على الطلاب الاستعداد جيدا للامتحانات ومراجعة المقررات الدراسية من الكتاب المدرسي والمنصات التعليمية.

وأضافت الوزارة، أنه سيجري التنسيق مع جميع مديريات التربية والتعليم والإدارات التعليمية، ووزارة الاتصالات المصرية للاستعداد لعقد امتحانات الثانوية العامة 2021.