حظك اليوم الجمعة 14-5-2021 برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج العذراء لديه قدرة عالية على تحمل التعب والإرهاق والضغوط في العمل، وهو صادق إلى حد كبير، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر وعطارد في وضع معاكس.. لكن لا تستسلم للإحباط وتمسك بأحلامك وطموحاتك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

فينوس والقمر في وضع معاكس.. انتبه اليوم لأن إحساسك بالقلق والتوتر قد يضر اليوم بعلاقاتك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان يوسف الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.