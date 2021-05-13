حظك اليوم الخميس 13-5-2021 برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الدلو بالعطاء ويحبون الاختلاط بالآخرين، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

عطارد في وضع داعم ويساعدك ذلك أن تعبر عن أفكارك بذكاء وتعرف كيف تفرض أسلوبك بأناقة وذكاء.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

فينوس والقمر في منزل الحب والفرص متاحة وواعدة لإصلاح علاقات شخصية فلا تضيعها وقد تعالج الروتين بالتجديد.

مشاهير برج الدلو

ومن أبرز مشاهير برج الدلو المذيع أحمد يونس، ويوافق تاريخ ميلاده 30 يناير.