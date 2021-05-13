حظك اليوم الخميس 13-5-2021 برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي

يتميز مواليد برج الحوت بالرومانسية الشديدة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق، كن مستعدا لاستقبال مستجدات وتطورات غير متوقعة.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

فينوس والقمر معاكسان وعليك اليوم أن تهتم بمن تحب وتقوم بدورك العائلي حتى وإن كان ضد إرادتك.

مشاهير برج الحوت

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان آسر ياسين، ويوافق تاريخ ميلاده 25 فبراير.