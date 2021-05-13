القوى العاملة تنفي صرف منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظمة بالمحافظات

أثيرت شائعات كثيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وصفحات غير رسمية تنسب نفسها لجهات حكومية، ومن بينها وزارة القوى العاملة والهجرة، وبعض مديريات القوى العاملة بالمحافظات، حول صرف منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظمة بهذه المحافظات، بعد اسئتناف العمل رسميا بمديريات القوى العاملة يوم الاثنين المقبل.

الحكومة لم تصدر أي قرارات جديدة بشأن منحة في عيد الفطر للعمالة غير المنظمة

وأكد مصدر مسؤول بوزارة القوى العاملة، أن هذه شائعات تثار عبر صفحات غير رسمية ولا يجب الالتفات إليها، وأن مصدر المعلومات الحقيقية الوحيد هو الموقع الرسمي للحكومة، أو الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة على الرابط التالي: https://www.manpower.gov.eg/

وأشار المصدر إلى أنه لم يصدر أي قرار بشأن صرف منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظمة، وأن المنحة التي سيجري صرفها خلال شهر، بداية من مايو الجاري في بعض مديريات القوى العاملة بالمحافظات للعمالة الرسمية المدونة في سجلات القوى العاملة بهذه المديريات هي منحة العمال، بمناسبة الاحتفال بعيد العمال الذي وافق الأول من مايو.

بعض مديريات القوى العاملة بدأت صرف منحة العمال

وكانت بعض مديريات القوى العاملة، بالمحافظات قررت صرف منحة عيد العمال، بمناسبة ذكرى الاحتفال بعيد العمال، في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاهتمام برعاية فئة العمالة غير المنتظمة اجتماعيا واقتصاديا.

ومن بين مديريات القوى العاملة التي قررت صرف منحة عيد العمال، مديريات محافظات أسيوط وجنوب سيناء والمنوفية، وقدرها 500 جنيه للعامل غير المنتظم، المسجل رسميا في دفاتر مديريات القوى العاملة، على أن يجري صرف المنحة خلال شهر مايو الجاري وحتى الأسبوع الأول من شهر يونيو.

جدير بالذكر أن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، صرح بأن مديريات القوى العاملة في 27 محافظة تقوم حاليًا باستكمال حصر العمالة غير المنتظمة، على أرض الواقع، وتسجيلها رسميا واستخراج شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة، واستخراج بطاقات قومية جديدة بالمهنة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام وتوفير الرعاية الكافية لهذه الفئة اجتماعيا واقتصاديا وتخفيف الأعباء عنها، لا سيما في ظل استمرار تنفيذ الإجراءات الاحترازية لوباء كورونا.