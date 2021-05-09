ما بين «مكافآت مالية وعلبة كعك».. تعرف على منحة عيد الفطر للموظفين

اعتادت بعض جهات العمل، سواء بالقطاعات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية بالجهاز الإداري للدولة، أو الجهات والهيئات ذات الكادر الخاص، بالقطاعين العام والأعمال العام، أوالقطاع الخاص أن تمنح الموظفين العاملين لديها، «منح»، مع قدوم الأعياد.

ومع بدء العد التنازلي لحلول عيد الفطر المبارك، الذي سيحل وفقا للتقويم والبحوث الفلكية، يوم الخميس الموافق 13 مايو الجاري، يترقب الموظفين بالجهات الحكومية والقطاع الخاص، إعلان جهات عملهم عن منحة العيد، وذلك في وقت أعلنت فيه جهات محددة عن منحة عيد الفطر المبارك.

منحة عيد الفطر، تكون في صورة مكافآت مالية، بواقع مرتب شهر من الأساسي لكل موظف، وبعض الهيئات تعتمدها بنصف شهر، بينما اعتادت عدة جهات على أن تكون منحة العيد، على شكل هدية، توزع في صورة «علب كعك العيد على العاملين».

ومن بين الجهات الحكومية ، التي أعلنت عن منحة عيد الفطر 2021 منذ أيام هيئة التأمين الصحي، وهي من الهيئات ذات الكوادر الخاصة، حيث أعلن الدكتور محمد ضاحي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، منح جميع العاملين بالهيئة ووحداتها وفروعها مكافأة بقيمة شهر من الراتب الأساسي بحد أدنى 1500 جنيه، وللمتعاقدين بعقود مؤقتة 1200جنيه.

وفي وزارة النقل، أعلنت هئية السكك الحديدية وهيئة تشغيل مترو الانفاق، عن موافقة المهندس كامل الوزير، صرف 800 جنيه مكافأة عيد الفطر للعاملين بالسكك الحديد، ومترو الانفاق في كافة الخطوط، والادارة.

وفي الأزهر الشريف، وافق فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على صرف 700 جنيه منحة عيد الفطر المبارك. كما ينتظر أن تعلن جهات أخرى خلال ساعات، بحسب مصادر، ومنها هئية قناة السويس، والبنوك التابعة للبنك المركزي، وبعض شركات البترول.

وعلى مدار عامين متتالين منحت بعض مديريات القوى العاملة العمالة غير المنتظمة المسجلة رسميا في سجلات مديريات القوى العاملة في المحافظات، منحا في المناسبات ومن بينها عيدي الفطر والأضحى.

وفي مؤسسات القطاع الخاص، والخاضعة لقانون العمل، اعتادت بعض الجهات على صرف مكافآت مالية رمزية، في عيد الفطر، بينما تمنح جهات أخرى «علب الكعك»، في لفتة منها لتقدير جهود العاملين.