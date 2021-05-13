عاجل.. سقوط صاروخ أطلق من غزة على منزل مغني إسرائيلي بتل أبيب

تعرضت مدينة تل أبيب ومحيطها، عصر اليوم، لرشقات من صواريخ الفصائل الفلسطينية، فيما سقط صاروخ لأول مرة بمدينة إيلات.

وسقط صاروخ بالقرب من منزل المغني الإسرائيلي يشاي ليفي جنوب تل أبيب.

وأوقعت موجة القصف الأخيرة أربع إصابات في صفوف الإسرائيليين.

ودوّت صافرات الإنذار عند الساعة «14:30 بتوفيت فلسطين» في تل أبيب وريشون لتسيون وبيتاح تيكفا وبني براك ورمات جان وهرتسيليا، كما دوّت الصافرات أيضا في مدينة بئر السبع ومستوطنات «غلاف غزة».

وقالت القناة العاشرة الإسرائيلية، إن عشرات الصواريخ أطلقت في هذه الرشقات، على «جوش دان» وجنوب «هشفيلا» وريشون لتسيون وأسدود.

في الوقت نفسه، وردت أنباء عن سقوط صاروخ بمنطقة مكشوفة في «المجلس الإقليمي إيلوت» بالقرب من إيلات.

وذكرت مواقع إسرائيلية، أن سلطة الطيران أغلقت مطار «رامون» في إيلات، إلا أن سلطة الطيران عادت وأعلنت فن فتح المطار من جديد.

وأفادت نجمة داوود الحمراء، بأن أربعة أشخاص أصيبوا في «ميشور هحوف» وطال مجلس الإقليمي «لاخيش»، ووصفت جروهم بين المتوسطة والطفيفة.