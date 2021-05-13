تفاصيل 5 وظائف خالية في بنك مصر وماستركارد

طرح بنك مصر وشركة ماستركارد عدد من الوظائف الشاغرة بتلك المؤسسات المالية والتي تتطلب عدد من المهام والمسؤوليات والشروط للحصول على الوظيفة والالتحاق بها.

تفاصيل الوظائف المتاحة

وظائف بنك مصر

أعلن بنك مصر عبر حسابه الخاص عبر موقع «لينكد إن» مجموعة من الوظائف الخالية، وتفاصيلها كما يلي:

وظيفة Relationship Manager

مهام ومسؤوليات:

- إدارة وبناء علاقة قوية مع عملاء VIP الحاليين والمستهدفين.

- تحقيق أهداف المبيعات لمنتجات BM المطابقة لاحتياجات العملاء من كبار الشخصيات.

- تقديم أفضل مستوى من خدمات المبيعات والدعم لشريحة العملاء المهمين من خلال تحديد وتلبية احتياجاتهم المصرفية لتزويد العملاء بأفضل الخدمات ذات الجودة.

- زيارة العملاء المهمين والتواصل معهم بشكل منتظم، إلى جانب زيادة المبيعات من محفظة العملاء الحاليين والعملاء الجدد، وجذب عملاء VIP جدد.

- إرضاء العميل الدائم من خلال تقديم حلول بديلة.

- تقديم الخدمات المالية وغير المالية التي تلبي احتياجات كبار العملاء.

- المتابعة مع مسؤول خدمة العملاء الأقدم على أساس يومي للتأكد من أنّ جميع المعاملات المصرفية تتوافق مع معايير الجودة العالية والسرعة.

الشروط والمؤهلات المطلوبة:

- خريجو الجامعات أو الكيانات التعليمية الأخرى (أكاديمية السادات، الكلية الكندية الدولية، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري).

- درجة البكالوريوس بتقدير جيد على الأقل.

- خبرة مصرفية من 4 - 7 سنوات.

- يفضل أن يكون لديه خبرة في بيع وتسويق المنتجات المصرفية.

- من جيد جدًا إلى ممتاز في اللغة الإنجليزية (تحدثًا وكتابة) مهارات اتصال جيدة جدًا وممتازة.

وظيفة Customer Service Officer

مهام ومسؤوليات العمل

- تنفيذ المعاملات المصرفية لشريحة العملاء المهمين بأفضل جودة مع التأكد من استيفاء المستندات المطلوبة.

- بناء علاقة قوية وتواصل جيد مع عملاء VIP تقديم أفضل مستوى من الخدمات والدعم لشريحة العملاء المهمين عبر تحديد احتياجاتهم المصرفية والمتابعة المستمرة لجميع معاملاتهم لتكون متوافقة مع معايير الجودة العالية والسرعة لتحقيق رضا العملاء عن الخدمة المقدمة.

الشروط والمؤهلات المطلوبة

- خريجو الجامعات أو الكيانات التعليمية الأخرى (أكاديمية السادات، الكلية الكندية الدولية، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري).

- درجة البكالوريوس بتقدير جيد على الأقل.

- خبرة مصرفية من 2 - 5 سنوات.

- يفضل أن يكون لديه خبرة في بيع وتسويق المنتجات المصرفية.

- من جيد جدًا إلى ممتاز في اللغة الإنجليزية (تحدثًا وكتابة).

- مهارات اتصال جيدة جدًا وممتازة.

وظائف شركة ماستركارد

وأعلنت شركة ماستركارد للدفع الإلكتروني عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «لينكد إن»، مجموعة من الوظائف الخالية تفاصيلها كما يلي:

وظيفة Associate Managing Consultant, Advisors

الشروط والمؤهلات المطلوبة

- درجة البكالوريوس أو الماجستير.

- خبرة عملية لا تقل عن 3 - 5 سنوات بعد الانتهاء من درجة البكالوريوس.

- خبرة في منظمة استشارية كمستشار.

- خبرة مباشرة في إدارة العديد من الأشخاص عبر مسارات عمل متعددة.

- مهارات حل المشكلات التحليلية والكمية الاستثنائية والقدرة على هيكلة التحليلات لتشكيل حلول تعتمد على البيانات لتحديات العميل الغامضة.

- التعرض على وجه التحديد في المدفوعات أو التجزئة المصرفية أو التجار المفضل.

- القدرة على توصيل الأفكار المعقدة بشكل فعال - شفهيًا وكتابيًا - باللغة الإنجليزية ولغة (لغات) المكتب المحلية.

- إظهار القدرة على بناء علاقات مبنية على الثقة مع جهات اتصال العملاء على مستوى صغار وكبار.

- القدرة على أداء مهام متعددة في بيئة سريعة الخطى تعتمد على المواعيد النهائية.

- مهارات متقدمة في Word وExcel وPowerPoint مطلوبة، ويفضل خبرة SQL / البيانات.

- يجب أن يكون المرشحين مؤهلين للعمل في البلد الذي يتقدمون فيه للحصول على وظيفة، ومؤهلين للتقدم بطلب للحصول على تأشيرات السفر كما هو مطلوب من قبل احتياجات السفر.

وظيفة Managing Consultant, Advisors

الشروط والمؤهلات المطلوبة

- درجة البكالوريوس أو الماجستير.

- خبرة عمل متوسطة بعد الانتهاء من درجة البكالوريوس.

- خبرة في منظمة استشارية كمستشار.

- خبرة مباشرة في إدارة عدة أشخاص عبر مشاريع متعددة.

- مهارات حل المشكلات التحليلية والكمية الاستثنائية والقدرة على هيكلة التحليلات لتشكيل حلول تعتمد على البيانات لتحديات العميل الغامضة.

- التعرض على وجه التحديد في المدفوعات و/ أو التجزئة المصرفية أو التجار المفضل.

- القدرة على توصيل الأفكار المعقدة بشكل فعال - شفهيًا وكتابيًا - باللغة الإنجليزية ولغة (لغات) المكتب المحلية.

- إظهار القدرة على بناء علاقات مبنية على الثقة مع جهات اتصال العملاء على المستويين المتوسط والتنفيذي.

- القدرة على أداء مهام متعددة في بيئة سريعة الخطى تعتمد على المواعيد النهائية.

- مهارات متقدمة في Word وExcel وPowerPoint مطلوبة، ويفضل خبرة SQL / البيانات.

- يجب أن يكون المرشحين مؤهلين للعمل في البلد الذي يتقدمون فيه للحصول على وظيفة، ومؤهلين للتقدم بطلب للحصول على تأشيرات السفر كما هو مطلوب من قبل احتياجات السفر.

وظيفة Senior Specialist, Product Management

الشروط والمؤهلات المطلوبة

- الخبرة في أدوار محلل الأعمال، وإدارة وتطوير المنتجات، وتسليم العملاء أو تطوير الأعمال في الخدمات المالية وصناعة البطاقات المصرفية.

- يفضل معرفة بطاقات طيران الشرق الأوسط / سوق المعالجة.

- القدرة على التفاعل والتنسيق بشكل فعال مع شركاء الأعمال الداخليين والخارجيين.

- القدرة على العمل بفعالية عبر وظائف متعددة.

- الفطنة في الأعمال مع القدرة على تقديم الحلول التي تؤدي إلى نتائج إيجابية للعملاء وماستركارد.

- لديهم دوافع ذاتية مع سجل حافل في تحقيق النجاح أثناء العمل ضمن بيئة الفريق.