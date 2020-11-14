بنك مصر يعلن وظائف شاغرة للشباب: آخر يوم للتقديم 19 نوفمبر

أعلن بنك مصر عبر موقعه الإلكتروني الرسمي عن وظائف شاغرة للشباب ببعض التخصصات في عدد من المحافظات، على أن يكون آخر موعد للتقدم للوظائف يوم 19 نوفمبر الحالي.

وتستعرض "الوطن" تفاصيل الوظائف المطلوبة على النحو التالي:

مسئول خدمات مصرفية بالوادي الجديد والسويس

الوصف الوظيفي

تلر: يكون مسئول عن تقديم وإتمام جميع المهام المصرفية المتنوعة من سحب، إيداع، واستبدال عملات وتحويل، والقيام بمراجعة الخزينة الخاصة به والتحقق من أرصدة النقدية من عملات مختلفة، والمحافظة على مستوى جودة الخدمة المقدمة للعملاء.

مسئول خدمة عملاء: تقديم كافة الخدمات المصرفية للعملاء بمستوى عالِ من الجودة والكفاءة وفقًا لمعايير تقديم الخدمات المعتمدة بالبنك، ويعتبر الخبير المصرفي لخدمات البنك داخل الفرع ومسئول رئيسي عن توطيد العلاقات مع العملاء، والعمل على تنشيط وزيادة المبيعات.

اخصائي تمويل: مسئول عن منتجات المشروعات المتناهية الصغر من حيث الاحتفاظ بالعملاء الحاليين واجتذاب عملاء جدد وتحقيق المستهدفات ومتابعة سداد الأقساط وضمان جودة المحفظة.

مسئول المبيعات: مسئول عن تسويق وبيع كافة منتجات وخدمات البنك المختلفة من قروض وودائع ومنتجات استثمارية للعملاء الجدد وتقييم احتياجات العملاء وبيع المنتجات والخدمات وفقًا لتلك الاحتياجات من خلال إجراء الزيارات البيعية وتنفيذ أية مبادرات بيعية طبقًا لخطة البيع الموضوعة.

شروط الوظيفة

- خريجي إحدى الجامعات أو أكاديمية السادات أو الأكاديمية البحرية والمعهد الكندي العالي

- بكالوريوس تجارة تخصص محاسبة، إدارة أعمال، اقتصاد، إحصاء، بنوك، تجارة خارجية، علاقات دولية، تجارة دولية، تسويق، تجارة وإدارة المهمات، تمويل واستثمار، التأمين، العلوم الاكتوارية، العلوم السياسية، الموارد البشرية، أسواق ومنشآت مالية تسويق، إدارة.

- لا يزيد سن المتقدم وقت الإعلان على 30 عامًا.

- أن يكون المتقدم من دفعات 2016 حتى 2020.

- تقدير عام جيد على الأقل.

- إجادة حزمة البرامج المكتبية "MS Office".

- إجادة مهارات التواصل الفعال.

- يشترط على المتقدم للوظيفة أن يكون مقيم إقامة دائمة بالوادي الجديد أو السويس من واقع بطاقة الرقم القومي.

- ألا يسبق للمتقدم خوض اختبارات مسبقًا ببنك مصر.

ويمكنك التقدم للوظائف المتاحة عبر الموقع الإلكتروني لبنك مصر من هنــــــــــا.