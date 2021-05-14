 لوحة إرشادات حكومية لعدم الوقوع في فخ نصب شركات السفر للخارج

مخاوف كثيرة تنتاب الباحثين عن فرص عمل، والراغبين للسفر للعمل خارج مصر، ومع شغف هؤلاء الشباب، للحصول على عقود عمل بالدول خارج مصر، وفي ظل ذلك، يقع الكثيرون في شباك وفخاخ شركات إلحاق عمالة وهمية .

جهود وزارة القوى العاملة لحماية الباحثين عن عقود بالخارج من شركات النصب

«الوطن» تستعرض في هذا التقرير، جهود ومساعي وزارة القوى العاملة، لحماية العمالة المصرية من الوقوع في فخاخ شركات السمسرة والنصب، التي يقدم بعضها عقود عمل وهمية في الخارج، حرصت وزارة القوى العاملة، على وضع روشتة تشمل عدة إجراءات وحزمة ضوابط وقواعد، تضمن حماية الراغبين في العمل بالخارج من هذه الممارسات.

وجاءت لوحة إرشادات الوزارة لحماية الراغبين في السفر للعمل بالخارج من شركات إلحاق العمالة بالخارج الوهمية في النقاط التالية:

أولًا: للعمالة التي حصلت على عقد وتأشيرة عمل في الخارج:

1- التوجه إلى مقر وزارة القوى العاملة.

2- التوجه إلى إدارة التشغيل بالوزارة، ومقابلة المسؤول عن السفر للخارج.

3- التأكد من صحة عقد العمل أو التأشيرة.

4- التأكد من توافر كل الجوانب القانونية والإجرائية التي تضمن الحفاظ على الحقوق القانونية بالعقد.

5- التأكد من الضمانات الكافية حول طبيعة فرصة العمل التي حددها العقد.

6- التثبت من هوية الشركة المعلنة عن العمل والسفر وجهة التوظيف.

7- الخدمة تقدم مجانًا من الوزارة بدون أي رسوم استعلام أو غيرها.

ثانيًا: للعمالة التي تبحث عن عقود عمل بالخارج

أما بالنسبة للعمالة التي تبحث عن عقود عمل بالخارج، ولا تملك أي تأشيرة أو عقد عليها التالي:

1- التوجه لمقر الوزارة.

2- تسجيل بياناتهم الشخصية، شاملة المؤهل الدراسى والخبرات والمهارات والدورات التدريبية بالقائمة التى خصصتها وزارة القوى العاملة لطالبي العمل بالخارج.

3- تتولى الوزارة توفير فرصة العمل المتناسبة مع مهارات المتقدم وخبراته، ومؤهله الدراسي، وذلك وفق المسارات الشرعية وبشكل موثوق لا يحتمل أية شبهة أو تلاعب.

ثالثًا: العمالة التي تعمل في الخارج بشكل فعلي وتواجهم مشكلات

وفيما يتعلق بالعمالة التي تعمل في الخارج بشكل فعلي، وتواجهم مشكلات فيما يخص العمل أو التعاقد أو الوضعية القانونية، فعليهم التالي:

1- التوجه إلى مكتب التمثيل العمالي في السفارة المصرية بالبلد الذي يقطن به.

2- تقديم كافة البيانات والمستندات الخاصة به وبجهة العمل.

3- تقوم السفارة من خلال الممثل العمالي والمسؤول المختص بتوفير كافة أنواع الدعم القانوني الضامن لحقوقهم.

وكانت وزارة القوى العاملة قد أطلقت من قبل حملة «قبل ما تسافر اعرف»، هدفها توفير شرح مبسط لقوانين العمل فى الدول العربية، لتعريف المصريين بحقوقهم وواجباتهم فى الدول التى يعملون فيها.