دفن جثمان حماة حمو بيكا بمقابر سيدي بشر بالإسكندرية

دفن، منذ قليل، جثمان والدة زوجة حمو بيكا بمقابر أسرتها في منطقة سيدي بشر في الإسكندرية، بحضور حمو بيكا ونور التوت وعدد من مغني المهرجانات بالإسكندرية، ومن المقرر أن يستقبل حمو بيكا العزاء بعد قليل أمام منزلها بالإسكندرية.

وأعلن حمو بيكا وفاة والدة زوجته، اليوم، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلًا: «البقاء لله وحده توفيت إلى رحمة الله تعالى السيدة الفاضلة والدة زوجة الفنان حمو بيكا.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

جاء ذلك بعد ساعات من طرح أغنية بعنوان «نفديكي يا فلسطين»،عبر قناته الرسمية على «يوتيوب»، بعد الأحداث الدامية التي شهدتها البلاد على مدار الأيام الماضية، وللتضامن ودعم أهالي الشيخ جراح.

وقال بيكا: «رسالة إلى الصهاينة أنتم بلا أرض وبلا ملة وبلا هوية، ونساند أشقاءنا في غزة، فكفاكم قتل في أشقائنا الفلسطينيين الأبرياء، جهنم وبئس المصير لكم ولمن يساندكم».