احتفالا بالعيد.. مستشفى عزل قنا يوزع الكحك والحلوى على مصابي كورونا

حرص مستشفى قفط التعليمي بقنا، على نشر أجواء الاحتفال بعيد الفطر المبارك، بداخل المستشفى بين مرضى فيروس كورونا، من خلال إذاعة تكبيرات وأغاني العيد في الإذاعة الداخلية للمستشفى؛ للرفع من روحهم المعنوية ومشاركتهم بهجة وفرحة العيد.

وقدم الفريق الطبي، كعك العيد والمعد خصيصًا لمرضى فيروس كورونا، مع مراعاة مرضى السكري، بحسب بيان مستشفى قفط، متمنيا لهم الشفاء العاجل وعودتهم إلى أهاليهم سالمين غانمين.

ومن جانبه؛ تقدم الدكتور محمد رمضان، مدير فريق مكافحة العدوى، بالتهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، للأطقم الطبية والعاملين بجميع المستشفيات، خاصة ممن يقضون العيد بعيدا عن بيوتهم وأهلهم، داعيا المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازيه لمرور تلك الجائحة بسلام، مقدما الشكر لكل من ساهم في إدخال السرور على المرضى في يوم العيد.

وفي ذات السياق؛ وزعت إدارة مستشفى قنا العام في قسم العزل حلويات العيد، على مرضى فيروس كورونا المستجد، في أول أيام الاحتفال بعيد الفطر المبارك، حرصًا من المستشفى على مشاركة المرضى أجواء الاحتفال بالعيد.

وأوضح الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، إن إدارة المستشفى وكل العاملين به لديهم حرص شديد على رعاية مرضى فيروس كورونا نفسيًا، ومشاركتهم أجواء وفرحة الأعياد والمناسبات، داعيا المولى عز وجل أن يملأ حياة المصريين بالفرح والبهجة والسرور وأن يعم الخير في كل بقعة من أرض مصر.

‏ومن جانبه؛ حرص اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، على زيارة مرضى فيروس كورونا المستجد بقسم العزل بمستشفى حميات نجع حمادي،؛ لتقديم التهنئة لهم بمناسبة عيد الفطر المبارك والاطمئنان على حالتهم الصحية، ورفع الروح المعنوية لهم، للتغلب على المرض والشفاء منه، واطمئن محافظ قنا من المرضى على حالتهم الصحية، ومستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم، ومدى انتظامهم في تناول الأدوية، طبقا لبروتوكول العلاج الذي اعتمدته وزارة الصحة، متمنيا الشفاء العاجل لهم، موجها بضرورة تقديم كل أوجه الرعاية الطبية لهم حتى تمام شفائهم.