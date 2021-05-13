محمد ثروت يكشف تفاصيل دوره في «بين السماء والأرض» بشارع الفن

يستضيف برنامج شارع الفن على القناة الفضائية المصرية في سهرة الخميس، أول أيام عيد الفطر، في تمام التاسعة مساءً، النجم الكوميدي محمد ثروت، ومن خلال الحلقة يحكي ثروت تفاصيل دور جلال أبو الوفا في مسلسل بين السما والأرض، والذي قدم من خلاله دور مركب ومختلف عن أدواره الكوميدية المعتادة للجمهور وأشاد بها النقاد.

واستطاع ثروت أن يثبت أنه فنان شامل ومتميز ويستطيع تقديم كل الأدوار وليس الكوميدية فقط.

برنامج شارع الفن هو برنامج يومي ونتاج التطوير في التليفزيون المصري، وتقدمه المذيعة نانسي حمزة، كل خميس، وينقسم إلى مجموعة من الفقرات، وهي محطات شارع الفن وقهوة شارع الفن وتحقيق شارع الفن، ويستضيف نجوم وصناع الأعمال الفنية في السينما والدراما والمسرح.

البرنامج إعداد وتقديم نانسي حمزة وإخراج أماني نجيب، برديوسر محمد عمران وإشراف عام ميرفت إمام، ويذاع يوميا على شاشة الفضائية المصرية، وأيضا على الفضائية المصرية الموجهة إلى أمريكا وكندا.