«حار نهارا مع نشاط للرياح».. الأرصاد تكشف توقعات طقس 72 ساعة المقبلة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات خبرائها بشأن حالة الطقس، خلال الثلاثة أيام المقبلة، في الفترة من يوم غدِ الجمعة الموافق 14 مايو الحالي، حتى يوم الأحد الموافق 16 من نفس الشهر، إذ يسود نهارا طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ونوه الخبراء، بأنّه يسود ليلًا طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وتنشط الرياح، الجمعة، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء غدًا، وتمتد لتشمل السواحل الشرقية وشمال الصعيد، فيما يشهد يوم السبت نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 14 مايو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 18.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 18.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 25.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 22.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 25.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 15 مايو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 21.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 21.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 23.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 26.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 16 مايو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 20.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 20.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 23.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 26.