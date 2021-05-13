100 مليون دولار من يوتيوب لصانعي هذه الفيديوهات

بدأ موقع يوتيوب في إنشاء صندوقًا لمنشئي مقاطع الفيديو القصيرة بقيمة 100 مليون دولار، وهي الميزة التي يتخذها يوتيوب لمنافسة تطبيق تيك توك.

وقال موقع «the indian express» إنه سيتم دفع الأموال للمبدعين على خاصية الفيديوهات القصيرة بناءً على نسبة المشاهدة والمشاركة بدلاً من عائدات الإعلانات كما هو في الفيديوهات الأخرى.

وبالإضافة إلى ذلك، يفتح موقع يوتيوب الصندوق أمام أي صانع فيديو على موقعه ويتبع إرشاداته، وليس فقط للأشخاص المؤهلين للبرنامج الإعلاني، حسبما ذكرت تويتر في تدوينة لها.

ويعتبر صندوق منشئي الأفلام القصيرة أحدث دخول في حرب مزايدة على وسائل التواصل الاجتماعي لشخصيات عبر الإنترنت، ويأتي هذا الصندوق مدفوعا بسبب بنجاح تطبيق تيك توك التابع لشركة Bytedance Ltd.

كما أطلقت «Snap Inc» صندوقًا جديدًا في الخريف الماضي لأصحاب أفضل أداء لمنتجي الفيديو الخاص بها، وحاولت شركة «Facebook Inc» جذب النجوم ونسخ الميزات من «TikTok»، وقدمت المزيد من الإعلانات على مقاطع الفيديو القصيرة الخاصة بها.

ومن جهتة قام موقع يوتيوب، وهو جزء من شركة جوجل بتجنيد نجوم تطبيق تيك توك أيضًا، ومن خلال الإعلان عن التمويل.

وبناءً على هذا الصندوق التمويلي يوسع يوتيوب مميزاته لتسهيل تصوير مقاطع الفيديو القصيرة، وذلك للتفوق على نظيرة «تيك توك» ومنها سهولة إنشاء مقاطع فيديو على الهواتف الذكية كميزة ينافس بيها يوتيوب.

وكان موقع يوتيوب يمول منشئي المحتوى قبل منافسيه من وسائل التواصل الاجتماعي بفترة طويلة، وقامت الشركة بتقسيم مبيعات الإعلانات مع صانعي الفيديو لأكثر من عقد، ما حفز نشاطًا تجاريًا حقق 19 مليار دولار من مبيعات الإعلانات العام الماضي بالإضافة إلى العديد من متاعب الاعتدال.

وقد فشل العديد من مستخدمي يوتيوب في الحصول على جمهور ثابت وغادروا الموقع أو انتقلوا إلى الإنتاج في كثير من الأحيان على TikTok و Facebook's Instagram.

وقدم يوتيوب مقطعًا قصيرًا مع منشئي المحتوى النجوم في عام 2020، ونشر العديد من الأدوات لصانعي الفيديو لتوليد الأموال بخلاف الإعلانات، وبحلول شهر مارس، حققت ميزة «شورتس» أكثر من 6.5 مليار مشاهدة يوميًا، أي ما يقرب من ضعف الإجمالي مقارنة بشهر ديسمبر، حسبما قالت Google للمستثمرين.