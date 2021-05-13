عاجل.. وفاة اللواء محمود السبيلي مساعد مدير الأمن العام

توفى، قبل قليل، اللواء محمود السبيلي، مساعد مدير الأمن العام ومدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة السابق، ولم يتم الإعلان عن موعد الجنازة حتى الآن.

واللواء الراحل من مواليد مركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، وهو متزوج وله ابنتان هما ميرنا وروان، وتخرج من كلية الشرطة وكان من المتوفقين، والتحق بقطاع الأمن العام، وفي 2004 عمل رئيسا لمباحث قسم شرطة الدقي.

وفي عام 2007 عمل اللواء السبيلي مفتشا لمباحث السادس من أكتوبر، ثم تدرج فى المناصب وصولا إلى مفتش الأمن العام بالجيزة، ثم مشرفا للأمن العام بالقاهرة والجيزة، وشارك في القبض على العديد من المتهمين وحل لغز عدد من الجرائم.

وفي يوليو من عام 2019، تم تعيينه مديرا للإدارة العامة لمباحث الجيزة، وبقي في منصبه حتى مطلع العام الحالي، حيث تم تعيينه مساعدا لمدير قطاع الأمن العام.