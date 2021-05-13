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إطلاق 3 صواريخ من لبنان على جيش الاحتلال دون إصابات.. سقطت في البحر

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خالد عبد الرسول
09:31 م | الخميس 13 مايو 2021
صورايخ فلسطينية باتجاه إسرائيل

صورايخ فلسطينية باتجاه إسرائيل

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، إطلاق عدة صواريخ من جنوب لبنان على إسرائيل، وسط استمرار الأخيرة في قصفها المكثف ضد قطاع غزة.

وأفاد المتحدث باسم جيش الاحتلا الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر «تويتر»، بأنه تم رصد إطلاق ثلاثة صواريخ من داخل لبنان باتجاه البحر قبالة شواطئ الجليل، مضيفا أنه لم يتم تفعيل الإنذار وفقا للسياسة المتبعة.

وأكد جيش الاحتلال، في بيان منفصل، أن الصواريخ لم تسفر عن وقوع أي أضرار أو إصابات، حسبما نقل موقع «روسيا اليوم». 

وأوضح أن الصواريخ سقطت في مياه البحر الأبيض المتوسط قبالة السواحل الشمالية لإسرائيل.

من جانبها، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسماع دوي انفجارات في محيط بلدات شلومي ونهاريا غرب الجليل في القطاع الغربي للحدود مع لبنان.

وقالت بعض التقارير إن الصواريخ تم إطلاقها من منطقة قرية القليلة في جنوب لبنان. 

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