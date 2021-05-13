87 شهيدا بينهم 18 طفلا وإصابة 530 فلسطينيا.. حصيلة العدوان على غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 22 مواطنا وإصابة عشرات آخرين، منذ فجر اليوم الخميس، أول أيام عيد الفطر، وذلك بعد سلسلة غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على مناطق مختلفة في قطاع غزة، ما يرفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان مساء الاثنين الماضي إلى 87 شهيدا، بينهم 18 طفلا، و8 سيدات، بالإضافة إلى إصابة 530 بجراح مختلفة.

ووفقاً لشهود عيان، فقد استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية فجر اليوم محيط دوار زايد شمال قطاع غزة ودمرت المنطقة بأكملها على رأس ساكنيها، ما أدى لاستشهاد مواطنين وإصابة العشرات ممن لا زالوا تحت الأنقاض، بالإضافة إلى استشهاد مواطنين بعد استهداف منطقة عزبة بيت حانون شمال القطاع، واستشهاد آخر بعد استهدافه في حي الشجاعية شرق قطاع غزة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

واستهدفت الطائرات الحربية منذ الصباح منازل المواطنين في منطقة عبسان الكبيرة شرق خان يونس ومنزلا شرق منطقة التفاح، بالإضافة إلى استهداف أرض زراعية غرب بيت لاهيا، وشقة سكنية تعود لعائلة حرارة بمنطقة المطار شرق الشجاعية، ومنزلا يعود لعائلة الحواجري في محيط مقبرة الشيخ رضوان وسط مدينة غزة.

واستهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية كذلك منزلا في بلدة جباليا النزلة شمال قطاع غزة، كما أطلقت مدفعية الاحتلال قذائف شرق دير البلح.