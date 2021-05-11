جدل بسبب تغريدة هيفاء وهبي.. والمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: صدقتي

رد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، على الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، بعدما اعتبرت ما يحدث في غزة «جريمة ضد الإنسانية».

وكتب أدرعي على «تويتر»: «صدقت هيفاء وهبي، بقولها إن ما يحصل في غزة جريمة».

وأضاف أن «ما يحصل في غزة جريمة بحق الأبرياء الذين يستخدمون كدروع بشرية».

ودعا أدرعي العالم، إلى أن ينقذ سكان غزة من براثن هذه الفئات التي تتسبب في خنقهم بلعبها في النار.

وختم قائلا: «ليس كل مرة تسلم الجرة».

وكانت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، غردت مساء أمس الاثنين، عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة، «تويتر» بالدعاء لأهل فلسطين، حيث قالت هيفاء وهبي «إن ما يحصل في غزة جريمة في حق الإنسانية، والله يحمي فلسطين الحبيبة وأهلها».

وقالت قوات الاحتلال الإسرائيلي، إن جولة التصعيد الحالية ستستمر على الأرجح لعدة أيام على الأقل؛ إذ بدأت في شن غارات جوية على أهداف لحركة حماس في قطاع غزة، بعد إطلاق عشرات الصواريخ على إسرائيل من القطاع، بما في ذلك تجاه القدس.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي هيداي زيلبرمان: «في الأيام القليلة المقبلة، ستشعر حماس بذراع الجيش الإسرائيلي الطويلة لن يستغرق الأمر بضع دقائق، بل سيستغرق بضعة أيام».

وتابع في تصريحات له، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لمجموعة واسعة من الاحتمالات، بما في ذلك صراع أوسع مع عملية برية، وكذلك عودة عمليات الاغتيال لكبار قادة الفصائل الفلسطينية، بحسب «تايمز أوف إسرائيل»، مؤكدا: «كل شيء على الطاولة».

وفي ذات السياق، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بسقوط أكثر من 300 جريح إثر تجدد المواجهات داخل ساحات المسجد الأقصى، بعد اقتحامه من قبل القوات الإسرائيلية عبر باب المغاربة.

وألقت القوات الإسرائيلية قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والأعيرة المطاطية على الموجودين داخل المسجد الأقصى، ما أدى إلى سقوط عددا من الجرحى.