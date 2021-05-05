التعليم العالي: الجامعات دورها مطابقة اشتراطات البناء الموحد مع الجهات المانحة للتراخيص

قال الدكتور محمد أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات والبحث العلمي، إن إشراك الجامعات المصرية في وضع اشتراطات البناء الموحد، وثقة القيادة السياسية فيها، وسام على صدورها ومسئولية مجتمعية قوية، أوضحت دورها في خدمة وتنمية المجتمع المصري، موضحا أن آليات تنفيذ المشروع، تمت من خلال عمل دراسات عمرانية متكاملة لجميع المناطق، بهدف الوصول إلى مجتمع صحي آمن وبيئة عمرانية صحية صالحة بدلا من المناطق العشوائية، بالإضافة إلى ضبط العمران المصري، وهو الرسالة التي ساهمت بها الجامعات في ظل توجهات الدولة وسياستها.

عاشور: السنوات الماضية كانت هناك تشريعات وقوانين لم تسهم في مواجهة العشوائيات

وأوضح نائب وزير التعليم العالي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن دور الجامعات تمثل أيضا في المساهمة مع الوزارات الأخرى الإسكان والتنمية المحلية، وذلك للوصول إلى المنتج النهائي الخاص باشتراطات البناء الموحد وتطبيقها، خاصة أن المشكلة التي كانت تواجه تطبيق الاشتراطات على مدار السنوات الماضية في التشريعات والقوانين التي أدت إلى وجود عشوائيات ومدن غير مخططة.

وتابع أن دعم القيادة السياسية لدخول الجامعات في تنفيذ الاشتراطات، كان بهدف ضمان أن ما يتم تخطيطه ووضعه سيتم تنفيذه بناء على الاشتراطات، ومن هنا كان للجامعات دور في منظومة إصدار التراخيص، مشيرا إلى أن الجامعات دخلت في هذا الموضوع لتطبيقه، مثل ما يتم العمل به في مختلف دول العالم.

وعن التنفيذ، أشار إلى أن الوزراة والجامعات من خلال التنسيق مع وزارتي الإسكان والتنمية المحلية، سيكون هناك مركز متخصص داخل كل جامعة لمراجعة تطبيق الاشتراطات على كل المنشآت، موضحا أن ذلك جاء بعد الإطلاع على مركز وموقع مصر وترتيبها في منظومة إصدار التراخيص عالميا، واكتشاف الموقع المتأخر لمركز مصر في التصينف، الذي كان لها دور في النظر إلى العيوب لإصلاحها، والنظر إلى المركز هو معرفة بداية المشكلة للعمل على حلها، سواء في المدة الزمنية أو الخطوات.

عاشور: مشاركة الجامعات في اشتراطات البناء المواحد يهدف إلى ضبط العمران

وتابع، من خلال مقارنة موقع مصر بالدول الآخرى، تم عمل مخطط لإصدار التراخيص للمنشآت في فترة زمنية، تتراوح إجمالي مدتها ما بين شهر ونصف إلى شهرين، وسيكون دور الجامعات شهر واحد، وهناك بعض الأعمال تتبع المحليات، على أن يكون دور الجامعة مطابقة الاشتراطات بالمعاينة والمخطط الصادر من الجهات الأخرى.