10معايير لتشغيل عداد المياه مسبق الدفع.. اعرفها

وضعت الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي عدة معايير للتعامل مع العدادات مسبقة الدفع بالتزامن مع خطتها في التوسع في تركيبها بكل الشركات التابعة بجميع المحافظات، حتي يتمكن المواطن من التعامل مع العدادات مسبقة الدفع بيسر وسهولة.

كيف تتعامل مع عداد المياه مسبق الدفع

- في حالة وجود ماتور مياه يجب تركيب العداد بمكان يبعد 3 أمتار على الأقل من ماتور المياه لعدم التأثير على قراءة العداد.

- يجب وضع الكارت بالمكان المخصص له بالعداد والضغط على read والتأكد من ظهور كلمة مقبول قبل التوجه لمركز الشحن بفروع الشركة.

- لمعرفة الرصيد يتم وضع الكارت بالمكان المخصص ثم الضغط على read ثلاث مرات متتالية.

- عند قرب انتهاء الرصيد يعطي العداد إنذارا بخفض ضغط المياه، فيتم وضع الكارت بالعداد والضغط على read، لإعادة ضغط المياه مرة أخرى والتوجه إلى مركز الشحن لشحن الكارت.

- في حالة انتهاء الرصيد الخاص بالعميل بعد الساعة 1 ظهرًا تستمر الخدمة متاحة حتى الساعة 9 صباحًا من يوم العمل التالي.

- في حالة انتهاء الرصيد الخاص بالعميل يوم الجمعة أو العطلات الرسمية تستمر الخدمة متاحة حتى الساعة 9 صباحا من يوم العمل الثاني.

- أي تلاعب أو محاولة لفتح العداد تؤدي لانقطاع المياه ويعرض العميل للغرامة.

- يجب الحفاظ على الكارت من عوامل الحرارة والأتربة والمجال المغناطيسي.

يتيح للمواطن تسجيل قراءة العداد بنفسه

وكشف المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن إطلاق الشركة القابضة تطبيق «قراءتي» للهاتف المحمول والذي يتيح للمواطن تسجيل قراءة العداد بنفسه وإبلاغ القراءات وذلك للشركات التابعة بمختلف محافظات الجمهورية، لافتا إلي أنه تمت إتاحة خدمة السداد الإلكتروني لفواتير مياه الشرب من خلال تطبيق الهاتف المحمول 125 بـ10 شركات تابعة ضمن خطة الشركة القابضة في التحول الرقمي للخدمات المقدمة للمواطنين.

تفعيل خدمة فوري لشحن العدادت مسبقة الدفع دون الحاجة للتوجه إلى مركز خدمة العملاء

وأشار رسلان إلى إنّه جرى تفعيل خدمة فوري لشحن العدادت مسبقة الدفع دون الحاجة للتوجه إلى مركز خدمة العملاء في 11 شركة تابعة للشركة القابضة وهي «مياه الإسكندرية، الغربية، الشرقية، بني سويف، المنيا، المنوفية، أسيوط، البحر الأحمر، جنوب سيناء، محافظات القناة، والقليوبية»، موضحا أنّ إجمالي عدد المشتركين بخدمة مياه الشرب 16 مليون مشترك تقريبا.