حظك اليوم الجمعة 14-5-2021 برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي

يعشق مولود برج القوس السفر والخروجات ولا يحبون التقيد، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

تميل اليوم لتحقيق نوع من الاستقلالية وترفض سيطرة البعض عليك، حاول أن تتعامل بهدوء وانتبه لحقوقك ولا تغامر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا.. القمر في مواجهة برجك يدفعك لمهاجمة شريك حياتك.. لا تفقد أعصابك!.

مشاهير برج القوس

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان كريم فهمي، ويوافق تاريخ ميلاده 3 ديسمبر.