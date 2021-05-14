حسن شاكوش: تركت كرة القدم بسبب ظروفي المادية الصعبة

قال مطرب المهرجانات حسن شاكوش، إنه يعتبر النجاح الذي حققه مجرد بداية، مشددًا على أن بدايته كانت صعبة خاصة عندما كان يلعب كرة قدم، وبسبب الحالة المادية لم يستطع أن يستكمل مشواره الرياضي.

وأضاف «شاكوش» في لقاء مع قناة صدة البلد الفضائية، اليوم الخميس، أنه كان يلعب «مساك»، موضحًا أنه كان زميلا للاعب أحمد حجازي، لكنه اتجه للغناء، وشجعه على ذلك أصدقاؤه ووالده الذي كان يود أن يغني على خلاف منع جده له.

وتابع أن أحد أصدقائه أرشده لغناء المهرجانات، وكانوا يسجلون على «لاب توب»، والصوت «بيطلع بايظ»، وأول أغنية سجلها كانت أغنية «أشكرك أوعدك»، وهي أغنية قديمة للفنان محمد العجوز، وسُجلت على «كاسيت»، وبعد ذلك أخذها الفنان محمد رمضان في فيلم «قلب الأسد»، وبعد ذلك انطلق في عالم الغناء.

وأشار إلى أن أول أجر تقاضاه على أغنية قدمها كان 150 جنيها، ووقتها أخذ منهم جزءا وأعطى والدته باقي المبلغ، لافتا إلى أنه سعيد بالنجاح الذي حققه، ولكنه يشعر بالقلق نتيجة زيادة الضغط عليه.

يذكر أن الفنان حسن شاكوش تعرض لمشكلة في الفترة الأخيرة، حيث ألقت قوات الأمن القبض عليه بتهمة مخالفة إجراءات مكافحة كورونا بإقمة حفل افتتاح لـ«كافيه» يملكه بشارع أنور المفتي في مدينة نصر، إضافة لعدم الحصول على بعض التراخيص، ثم إخلاء سبيل جميع المتهمين المحبوسين احتياطيًا على ذمة القضية.

وأمرت النيابة بإخلاء سبيل المطرب بكفالة 20 ألف جنيه، وقررت إخلاء سبيل 10 آخرين من العاملين بكفالة 1000 جنيه لكل منهم على ذمة التحقيقات.

وأكّد المتهمون في القضية رقم 928 لسنة 2021 جنح مدينة نصر، أنَّهم يعملون بالكافيه، وليس لهم أي علاقة بمخالفة التدابير الاحترازية الصادرة من مجلس الوزراء، والمحرر بها المخالفة، ولا يعلمون سبب القبض عليهم قائلين: «إحنا شغالين في الكافيه وملناش دعوة».