أسرة نادية العراقية تكشف تطورات الحالة الصحية لها.. يارب ردها سالمة

حالة من الحزن الشديد سيطرت على أسرة الفنانة نادية العراقية التي تتواجد حاليا في الرعاية المركزة تحت أجهزة التنفس الصناعي بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وحرص أولادها وزوجها على الدعاء لها عبر صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» متمنين لها الشفاء العاجل، في إشارة منهم إلي أن حالتها مازالت غير مستقرة.

وقالت مي ابنتها: «إلى من حملتني في جسدها، إلى من تعبت لأرتاح، إلى من جاعت لأشبع، إلى من سهرت لأنام، إلى من أخلصت وتحملت وصَبرت من أجل عائلتها، أحبك واشتقت إليكِ ولصوتك وحنانك.

وأضافت ابنتها «الشوق يقتلني يا أمي أحدعشر يوما من الخوف والقلق والرعب والشوق، فما كنا نغيب عن بعضنا كل هذه المدة،عيدك سعيد يا أمي، سأنتظرك بكل ذرة إيمان بداخلي، اللهم أشفي لنا أمنا وردها لنا سالمة يارب».

وقال أدهم ابنها: «ما كنتُ لأبخل عليكِ يا أمّي بعمري لو العمر يُهدى».

أما زوجها أحمد حمودة كتب قائلا: «لست حزينا، كل ما في الأمر أن قلبي تعوّد على وجودها فيه، كانت تداعبه بكلماتها، فيتسارع نبضه، وتحتضنه باهتمامها، فتضخ دماء الحياة فيه، وتسهر على راحته، فيهنأ القلب، وتبتسم الشفاه، كانت المرهم الذي يجفف جراحه، والماء العذب الذي ينبت أفراحه، كانت الأمل الذي يسير على ضفافه، والحلم الذي يرتجي تحقيقه، ونوره وبصيرته وأمنه وسلامه وربيعه وصيفه، مضيفا «كنتِ له كل شيء، بل كنتِ قطرات الدماء التي تنعشه وتحييه وتقويه، كنتِ له الحياة.