أول يوم العيد.. 5 حرائق في قنا تسفر عن وفاة سيدة

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، من السيطرة على 5 حرائق في أماكن «منطقة كوبري العروبة بمركز قفط- وقرية حجازة قبلي بمركز قوص- وقرية خزام بمركز قوص- وشارع التحرير بنجع حمادي» بمحافظة قنا، أسفرت عن وفاة سيدة وعدد من المواشي.

وتلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد بنشوب حريق في ثلاثة أحواش في منطقة كوبري العروبة بمركز قفط، وانتقلت قوات الحماية المدنية، برئاسة النقيب أسامة حمدي، ودفعت بسيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على الحريق، دون وقوع خسائر في الأرواح، إضافة إلى حرائق أخرى.

كما تمت السيطرة على حريق ثان، نشب في حوشين في حجازة قبلي بمركز قوص، وانتقلت سيارات الإطفاء، برئاسة النقيب أسامة حمدي، وتمت السيطرة على الحريق واخماده، دون وقوع خسائر في الأرواح.

وحريق ثالث نشب في حوش بمساحة 50 مترا في قرية خزام بمركز قوص، وانتقلت قوات الحماية المدنية برئاسة النقيب أسامة حمدي، ودفعت بسيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على الحريق واخماده، دون وقوع خسائر في الأرواح سوى نفوق عدد 2 بقرة و2 ماشية.

كما تمت السيطرة على حريق رابع، نشب في منزل في شارع التحرير بنجع حمادي، ودفعت قوات الحماية المدنية برئاسة الرائد رامي إيهاب، بسيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على الحريق واخماده، ولكنه أسفر عن مصرع نجلاء أحمد محمد أبو زيد.

كما تم السيطرة على حريق حوش بشلاو نقادة، ولا توجد خسائر بالأرواح.

وتمت السيطرة على الحرائق، وحرر محضر بكل واقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.