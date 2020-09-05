نشوب 3 حرائق دون إصابات بسبب الطقس السيئ في قنا

شهد عدد من مراكز محافظة قنا، اليوم السبت، نشوب 3 حرائق بسبب موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها عدة أنحاء على مستوى الجمهورية، ولم تسفر الحرائق عن سقوط ضحايا أو مصابين.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطاراً من قوات الحماية المدنية يفيد بنشوب حريق بعدد من أشجار النخيل والعنب بقرية "حجازة"، التابعة لمركز قوص، وتمت السيطرة على الحريق من قبل قوات الحماية المدنية، بقيادة العقيد هاني الأتربي.

وفي ذات السياق، نشب حريق آخر بأحد المنازل في قرية "الشرقي بهجورة"، التابعة لمركز نجع حمادي، ولم يسفر عن سقوط ضحايا أو مصابين.

كما نشب حريق ثالث في عصارة قصب، وجار السيطرة على الحريق قبل امتداده للمناطق المجاورة.

تم تحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.