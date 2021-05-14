بعد الفسيخ والكحك.. أبرز مشروبات تساعد في عملية الهضم

اعتاد المصريون، على تناول الكحك والبتيفور، بالإضافة إلى الفسيخ والرنجة، كطقوس رسمية في عيد الفطر المبارك، ومع كثرة تناوله في التجمعات وغيرها، يعاني البعض من مشكلة عسر الهضم.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور الآتية، أبرز المشروبات التي تساعد وتحسن عملية الهضم، وفقا لما شرحه أحمد أبو النصر أخصائي النباتات الطبية، عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك.

مشروبات تساعد في تسريع عملية الهضم

الشمر

يعمل الشمر على تهدئة المعدة، والتخلص من الغازات والانتفاخ وتسهيل عملية الهضم.

الليمون

ينقي كوب واحد الليمون المعدة من السموم والدهون العالية.

النعناع

يساهم النعناع في عملية الهضم، والتخلص من غازات وانتفاخ المعدة، كما يعالج مشكلات القولون ويهدئه.

الكراوية

الكراوية قادرة على تهدئة القولون قرحة المعدة ويتخلص من الانتفاخ والغازات.

القرفة

تفتت الدهون الثلاثية، وتخلص من مشاكل القولون والغازات وتسهل عملية الهضم.

الشاي الأخضر

يسهل عملية الهضم لما يحتويه من أليافـ ويهدئ القولون ويخلص من تراكم الطعام في المعدة، ويفضل شربه بعد تناول الطعام.

الزنجبيل

يساعد في عملية الهضم وفقدان الوزن.

اليانسون

يهدئ المعدة وآلامها ويتخلص من الغازات والانتفاخ.

بذور اليانسون

تناول بذور اليانسون بعد الأكل هو تقليد هندي وشرق أوسطي أصيل، ومن أبرز فوائده أنه ينعش الفم، و يعمل على تعزيز الهضم السليم للطعام.

ممارسة المشي

المشي السريع عقب تناول طعام دسم يعمل على تحسين عملية الهضم في الجسم.

أسباب عسر الهضم

وهي تناول كميات كبيرة من الدهون والسكريات أو الكحوليات أو المسكنات والمضادات الحيوية أو الكافيين، أو نتيجة تناول الطعام قبل النوم أو المشروبات الغازية مع الأكل أو عدم مضغ الطعام جيدا.

أو بسبب أمراض الجهاز الهضمي مثل حصى المرارة أو الإمساك أو القرحة أو ارتجاع في المريء.