حسن الخاتمة.. وفاة ضابط أثناء سجوده في صلاة العشاء

توفى مساء أمس الخميس، العميد عمرو الدمرداش، من قوة مديرية أمن الإسكندرية، أثناء سجوده فى صلاة العشاء، وذلك في أول أيام عيد الفطر المبارك.

ونعى عشرات الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، الفقيد، حيث أثنوا على حسن أخلاقه وتواضعه الجم، وكان الفقيد يعمل من قبل في مديرية أمن قنا، وهو متزوج ولديه 3 أولاد.

وقال أسامة مرسي أحد أقارب الفقيد، في تصريح لـ«الوطن» إنه علم بوفاته أثناء صلاة العشاء بمسجد المديرية، حيث اكتشف العاملون معه وفاته، وتم نقله على الفور إلى المستشفى التي أعلنت بدورها أنه فارق الحياة.

وكتب الفقيد، أمس الخميس على حسابه، «آخر يوم فى رمضان في آخر ساعة وهي من صلاة العصر إلى أذان المغرب، يعتق الله فيها بقدر ما اعتق في رمضان كله، وهي ساعة إجابة للدعاء، تُجاب الدعوة ولا ترد، فهنيئا لمن يستغفر ويدعو ربه، انشروها واذكروني بدعوة تسركم».