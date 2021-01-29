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في أول يوم له بعد التخرج.. وفاة ضابط شرطة بالمنيا في حادث سير

الفقيد نجل مدير فرع التأمين الصحي ببني سويف

كتب:

عمرو رجب
12:27 ص | الجمعة 29 يناير 2021
الملازم أول طاهر حسن

الملازم أول طاهر حسن

توفي الملازم أول طاهر حسن، نجل الدكتور حسن محمود سليمان، مدير فرع التأمين الصحي ببني سويف في حادث سير بالمنيا، مساء أمس الخميس.

وتحولت صفحات مواقع التواصل على «فيس بوك»، إلى سرادق عزاء، ناعين الملازم الشاب، الذي توفي في أول يوم عمل بعد تعيينه في مركز شرطة ملوي، بعد إنهاء فرقة الضباط المتخصصين.

من جانبه نعى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، ببالغ الحزن والأسى، وفاة نجل الدكتور حسن محمود سليمان، مدير عام فرع التأمين الصحي ببني سويف، ملازم أول الطاهر حسن، والذي وافته المنية، مساء الخميس، إثر حادث أليم.

وأعرب محافظ بني سويف، عن خالص عزائه ومواساته للدكتور حسن سليمان والد الفقيد في مصابه الأليم، داعيا المولى عز وجل أن يلهمه وأسرته الكريمة الصبر والسلوان، وأن يتغمد الراحل بواسع رحمته وعظيم مغفرته وأن يسكنه فسيح جناته.

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