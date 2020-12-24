وفاة ضابط شرطة بأزمة قلبية مفاجئة في المنوفية

توفي الرائد محمد عاطف الأشموني، ضابط شرطة بمحافظة المنوفية، إثر إصابته بأزمة قلبية بشكل مفاجئ، وخيمت حالة من الحزن علي الضباط والأفراد بمديرية أمن المنوفية بعد الإعلان عن وفاة الضابط الذي كان يتميز بحسن الخلق والإلتزام، بالإضافة إلي محبة الجميع له نظرا لتواضعة وتقديمه الخدمات للجميع .

وأكد عدد من أصدقاء الضابط، تشيع الجثمان بعد صلاة العصر، في مسقط رأس الفقيد بقرية شما التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، فيما قام عدد كبير من أبناء مركز أشمون بنشر صورة الضابط راجين الله أن يغفر لع وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر علي فراقه .