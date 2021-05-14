عدد وطريقة الأسئلة.. تفاصيل الامتحان التكميلي لطلاب صفوف النقل

انتهى العام الداسي لمختلف طلاب صفوف النقل منذ نهاية شهر إبريل، بعدما قرر وزير التربية والتعليم، عقد امتحانات شهرية للطلاب، من أجل إنهاء العام الدراسي، تيسيرا على الطلاب، ومن أجل الحد من الزحام في ظل انتشار فيروس كورونا.

وهناك من تخلف عن أداء هذه الامتحانات لظروف خاصة به، كما أن هناك من لم يحصل على درجات ترضية، ما دفع وزارة التربية والتعليم، لإتاحة الفرصة لهؤلاء الطلاب مرة أخرى، بأداء امتحان تكميلي لتعويضهم عما سبق.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور الأتية بعض التفاصيل عن الامتحان التكميلي لصفوف النقل.

معلومات عن الامتحان التكميلي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الامتحان التكميلى لصفوف النقل، سيتم عقده بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، المقرر لها يوم الأحد المقبل.

وسيجري أداء الامتحان التكميلي من مادة إلى 3 مواد، بحيث لا تزيد عدد المواد التي يؤديها الطالب، عن 3 مواد في اليوم، وسيعقد الامتحان لكل مادة منفصلة، بواقع 15 سؤالا في الامتحان الواحد، باختيار من متعدد لكل مادة، وفي زمن قدره ساعة، ويعقد بمعرفة المدرسة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، في بيان لها، أن من يحق لهم حضور الامتحان التكميلي هم الطلاب الذين تخلفوا عن أداء أي من امتحانات شهور مارس وإبريل، بالنسبة للطلاب من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي، أو من تخلف عن امتحان شهر أبريل بالنسبة للمرحلة الثانوية.

كما يحق لكل الطلاب الذين أدوا الامتحان ولم يحصلوا على 25% من الدرجة العظمى للمادة، أو 50% من الدرجة النهائية لمجموع الورقة الامتحانية، أن يتم عقد امتحان تكميلي لهم في المناهج المقررة لشهري مارس وإبريل أو إبريل فقط، لطلاب المرحلة الثانوية.