أنوشكا: سعيدة بنجاح نجيب زاهي زركش والعمل مع الفخراني ممتع

حقق مسلسل «نجيب زاهي زركش» للفنان يحيى الفخراني، نجاحًا خلال موسم دراما رمضان، وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع أحداث المسلسل، الذي جاء في إطار كوميدي اجتماعي.

وبرز خلال أحداث المسلسل، عدد من الفنانين في تجسيدهم لأدوار جديدة لم يقدموها من قبل، كما ضم مسلسل «نجيب زاهي زركش»، مجموعة من الفنانين الشباب، ومن أبرز الفنانين الذين حققوا نجاحًا لدى الجمهور، كانت الفنانة أنوشكا، التي قدمت شخصية «شيرين» شقيقة الفنان يحيى الفخراني خلال أحداث المسلسل، التي تعتبر شخصية جديدة لم تقدمها من قبل، وحاز أدائها على إعجاب الجمهور والنقاد.

وعن مشاركتها في المسلسل والوقوف أمام الفنان يحيى الفخراني للمرة الثانية، بعد تعاونهما من قبل في مسلسل «المرسى والبحار»، قالت إن العمل مع الفنان يحيى الفخراني شئ ممتع لأي فنان، مؤكدة أن نجاح زاهي زركش، يعود لأن فريق العمل بشكل كامل، كان يعمل بانضباط شديد، أثناء التصوير بناءً على جدول الجميع ملتزم بتنفيذه بدءً من المخرج شادي الفخراني، وكل فريق العمل.

وأضافت أنوشكا لـ«الوطن»، عن استعدادها لتجسيد شخصية «شيرين» خلال أحداث المسلسل، أن الشخصية مليئة بالتفاصيل، وبالأخص في أداء النقلات بين الجمل أثناء الحوار، التي تطلبت تحكم في المشاعر والأحاسيس المختلفة، مؤكدة أنها سعيدة بالمشاركة في المسلسل، وبأنها كانت تأخذ العمل في المسلسل بجدية شديدة.

وعن الثنائي الذي كونته مع الفنان محمد محمود خلال أحداث المسلسل، ووقوفها أمامه للمرة الثانية بعد تقديمهما سويًا فيلم «السيد كاف» في التسعينيات للمخرج صلاح أبو سيف، وتعاونهما من جديد في مسلسل «نجيب زاهي زركش»، قالت أنوشكا إنهما حينما قدما فيلم «السيد كاف»، لم يكن هناك اتصال مباشر، بينهما حيث كان الدور الذي جسدته في الفيلم، لم يكن مباشرة أمام الفنان محمد محمود، بعكس مسلسل «نجيب زاهي زركش»، فالثنائي الذي جسدا سويًا خلال أحداث المسلسل، كانا سعداء به، وبأنها كانت تنتظر المشاهد التي تجمعهما سويًا.

وعن ردود أفعال الجمهور تجاه نجاح المسلسل وتجسيدها لشخصية «شيرين»، أكدت أنها تشعر بسعادة كبيرة، وأنها دومًا تتلقى ردود أفعال الجمهور من الشارع، ومنهم مباشرة.