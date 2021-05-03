أنوشكا: مبسوطة بردود فعل الجمهور من «نجيب زاهي زركش».. كنت مرعوبة

قالت الفنانة أنوشكا إنها أخذت دورها في مسلسل نجيب زاهي زركش بمنتهى الجدية ولكن ذلك ترك مساحة للكوميديا بشكل جديد، مؤكدة أنها صاحبة اختيار اللوك الخاص بها في المسلسل والذي ظهرت فيه صاحبة شعر قصير بعد التنسيق مع المخرج شادي الفخراني، موضحة سعادتها بردود فعل الجمهور الإيجابية.

وأضافت «أنوشكا» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على فضائية «extra news » وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن الاستايلست الخاصة بها دينا نادين سافرت ثم جاءت شخصية أخرى وجلست مع أختها في المستشفى وبعدها حضرت نهال المصري الاستايلست المميزة صاحبة السن الصغيرة والتي عملت على إخراج الشكل في صورة رائعة.

وألمحت إلى أنها كانت مرعوبة من رد فعل الجمهور حول هذا الشخصية، لافتة إلى أن الشخصية كشفت جزءا من شخصيتها الحقيقية، مؤكدة أن المخرج شادي الفخراني نجل الفنان يحيى الفخراني، يتابع كل التفاصيل، منوهة بأنها تحب الشخصية التي قدمتها في المسلسل لأنها تمثل جزءا من الحقيقة، لافتة إلى أنها محظوظة لأنها تعمل ضمن كتابات عبدالرحيم كمال.

ولفتت إلى أنها أحبت الدور المقدم وكانت مبسوطة بسبب وجود خط كوميدي في الحلقات وهذا يظهر في طريقة النداء على ابنها «مؤنس».

وأوضحت الفنانة أنوشكا أن العمل مع الفنان يحيى الفخراني ممتع، خاصة أنه للمرة الثانية، مؤكدا أن العمل معه يضفي إحساسا بالطمأنينة في ظل قدراته العالية جدا وتعتبر مدرسة يحيى الفخراني مدرسة الانضباط.

وتابعت: «أنا اخترت الموضة ولون شعري الفضي كشكل جديد وبيخدم على الشخصية، وأنا مش عاوزة أحرق باقي الحلقات، لسه في أحداث كتيرة جدا هتحصل».