وزير الأوقاف يؤدي خطبة الجمعة بمسقط رأسه ببني سويف

يؤدي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خطبة الجمعة اليوم، بمسجد عبدالفتاح يوسف الصغير، بمسقط رأسه بقرية صفط راشين مركز ببا محافظة بني سويف، مع مراعاة الضوابط الوقائية، والمحافظة على جميع الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.

وسيلقي وزير الأوقاف الخطبة، تحت عنوان «اتساع أبواب الخير في الرسالة المحمدية»، وذكرت الوزارة في خطبة الجمعة المكتوبة، أن المتأمل في الشريعة الإسلامية، يجدها حافلة بكل أنواع الخير، أزمنة، وأمكنة، وأفعالا، وسلوکیات، فحياة المسلم كلها عبادة وطاعة وأجر.

ويقول الله تعالى: «قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ»،

ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: «إن أبواب الخير لكثيرة: الثبي، والتحميد، والتغيير والليل، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وإماطة الأذى عن الطريق، وشيع الأصيم، وتهدي الأغمي، وثدي المتدل على حاجته، وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث، وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف، فهذا كله صدقة منك على نفسك».

خطبة الجمعة

وأضافت الوزارة، أنه إذا كانت هناك نفحات ربانية في أمكنة معينة كالمسجد الحرام، وأزمنة خاصة کشهر رمضان، فليس ذلك إلا ترغيبا في مزيد من الطاعة، وحثا على اغتنام الثواب العظيم، وتشجيعا على المداومة على الأعمال الصالحة في كل زمان ومكان.

وأكدت وزارة الأوقاف في خطبة الجمعة المكتوبة، أن الشريعة الإسلامية راعت طبائع البشر وظروفهم وإمكاناتهم؛ ففتحت كل أبواب الخير وطرقه المتنوعة، من صلاة، وصيام، وزكاة، وإصلاح بين الناس، وتشر للعلم النافع، وإعانة المحتاج، وإغاثة الملهوف، وتفريج كرب المكروبين، فكلما تقرب العبد من ربه بالطاعة تقرب الله تعالى إليه بمغفرته وعفوه ورحمته، ودعت الوزارة إلى المداومة على الطاعات امتثالا لأمر الله تعالى.