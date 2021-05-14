عاجل.. التصريح بدفن جثمان شاب انتحر حزنا على أمه بقنا

قررت النيابة العامة في فرشوط، منذ قليل، دفن جثمان شاب انتحل أسفل عجلات قطار الصعيد في مدينة فرشوط، مساء أمس، حزنا على فراق أمه، بعد وفاتها بفيروس كورونا.

ويجرى الآن تسليم جثمان الشاب لذويه من عائلة السنبسي في مدينة فرشوط، من مشرحة مستشفى نجع حمادي بقرية بهجورة.

تلقى اللواء محمد أبو المجد مدير أمن قنا، إخطارا من مرفق إسعاف قنا يفيد بمصرع عمرو أحمد فخري، 21 عاما، إثر حادث قطار بمحطة قطار فرشوط.

وتبين من تحريات المباحث، أن الشاب انتحر حزنا على فراق والدته، التي توفيت بفيروس كورونا، وانتقلت سيارة إسعاف ونقلت جثته التي تحولت إلى أشلاء، ونقلت إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.