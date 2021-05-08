عاجل.. انتحار شاب بـ«حبة الغلال» في القنطرة غرب بالإسماعيلية

أقدم شاب في العشرينيات من عمره، على إنهاء حياته، بتناول أحد الأقراص السامة المستخدمة في حفظ الغلال، بمنطقة «نمرة 3»، التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب، بمحافظة الإسماعيلية.

وتلقى اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من المقدم حسن رضوان، رئيس وحدة مباحث القنطرة غرب، يفيد بمصرع شاب يُدعى «م. س.»، في بداية العشرينيات من العمر.

تناول حبة الغلة

وكشفت تحريات المباحث الجنائية عن أن الشاب تناول «حبة الغلال»، بقصد الانتحار، لمروره بأزمة نفسية حادة خلال الفترة الماضية.

وودع الشاب زملاءه وأصدقاءه على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلاً في كلمة واحدة «الوداع».

أزمة نفسية السبب في الحادث

وكشف مقربون من الشاب أنه كان يمر بأزمة نفسية خلال الفترة الماضية، وتغيرت معاملته مع جميع أصدقائه.

وقال أحد أصدقائه: «قبل ما يموت كان بيودع أصحابه، وعمل فيديو عن الموت، ونزل استوري كتب فيه الوداع، قبل الحادث بدقائق، وبعدها عرفنا أنه مات».

ثاني واقعة انتحار خلال أسبوع

وتعتبر واقعة انتحار الشاب في القنطرة غرب هي ثاني واقعة انتحار تشهدها محافظة الإسماعيلية، خلال أسبوع، حيث أقدم شاب، في الثلاثينيات من عمره، على الانتحار، في وقت سابق الأسبوع الماضي، بعدما ألقى بنفسه في ترعة الإسماعيلية.

وكشفت تحريات المباحث الجنائية عن أن الشاب كان يمر بأزمة نفسية حادة، بسبب ضائقة مالية تعرض لها في الفترة الأخيرة، فيما أمرت النيابة العامة بدفن الجثمان وتسليمه لذويه.

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، أقدم شاب على الانتحار بإلقاء نفسه من أعلى كوبري «نفيشة»، عند مدخل مدينة الإسماعيلية، أمام ابن أخيه، والذي لم يتمكن من منعه من الانتحار، حيث باغته وقفز في المياه.