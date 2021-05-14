إسلام إبراهيم يعاني من درجة حرارة وتكسير جسم: «بس مش كورونا»

أعلن الفنان إسلام إبراهيم، ارتفاع درجة حرارته، فضلا عن شعوره بتكسير في العظام، مشيرا إلى إجرائه تحليل «pcr»، وجاءت نتيجة المسحة والتحاليل سلبية.

وكتب إسلام عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه «من شهر ونص كدة جالي دور برد شديد، قعدت فيه حبة حلوين، وطبعا أنا أول لما بكح، بجري أعمل مسحة وتحليل أجسام مضادة، عشان بخاف أعدي أمي وأبويا، أو زمايلي لو بصور، والحمد لله النتيجة طلعت سلبية».

وأضاف: «دلوقتي حرارتي 39 ونص، وبتطلع وبتنزل، وعندي تكسير في عضمي، والعيد باظ، وبردو عملت المسحة والتحليل، والحمد لله النتيجة طلعت سلبية، وطلع عندي بكتيريا في الشعب الهوائية»

واختتم: «الحقيقة في وسط انتشار كورونا، مناعتي دي بتضحكني أوي، اللي هو أنا ضعيفة، بس بشرفي مع ضحكة رقيعة.. كل سنة وأنتو طيبين، وعيد سعيد، وخلي بالكم من نفسكم، بجد الدنيا مش كورونا بس»

وشارك إسلام خلال السباق الرمضاني من خلال مسلسل «نجيب زاهي زركش»، أمام الفنان يحيى الفخراني.