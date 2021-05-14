مصرع شخص وإصابة 3 في حادث تصادم سيارتين بقنا (صور)

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين، فجر اليوم الجمعة، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل محملة بأسطوانات أكسجين وأخرى ملاكي، على طريق كوبري الحبيل الشرقي في مركز أبوتشت بمحافظة قنا.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا بفيد بمصرع عاصم أحمد محمد علي، 67 عامًا، وإصابة أحمد محمد عبدالوارث، 44 عاما، بنزيف في المخ، وكذلك إصابة محمد عبدالناصر عبدالفتاح، 28 عامًا، وأحمد حمدي رجب، 26 عامًا، وتم نقل الجثة والمصاب الأول إلى المستشفى.

وتبين من التحريات أن السيارة الملاكي اصطدمت من الخلف بسيارة نصف نقل تحمل أسطوانات أكسجين كانت في طريقها لمستشفى العزل في فرشوط.

وقال مصدر في مستشفى أبوتشت، إن المصابين بحالة صحية جيدة وخرجوا جميعا.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.