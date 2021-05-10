دعم مستشفى سيدي سالم بخزان أكسجين لمواجهة كورونا

دعمت مديرية الشئون الصحية في محافظة كفر الشيخ، اليوم الإثنين، مستشفى سيدي سالم المركزي، بخزان أكسجين كبير إضافي، لحاجة المستشفي إليه ولمواجهة فيروس كورونا المستجد، في إطار دعم وتطوير الخدمه الطبية المقدمة.

وقال الدكتور صلاح زغلول، مدير مستشفى سيدي سالم المركزي، في بيان له، إنه جرى تسليم الموقع للشركة المنفذة لتركيب خزان الأكسجين لدعم المرضى، مضيفا أن المستشفى يحتوي على خزان أكسجين كبير سعة 10 آلاف لتر، وهو من أكبر خزانات الأكسجين على مستوى المحافظة، لكن جرى تزويده بخزان آخر لمواجهة فيروس كورونا، بعدما أمر الدكتور مصطفى مدبولي، بتوفير المستلزمات الطبية والأدوية وأسطوانات الأكسجين بالمستشفيات لمواجهة الجائحة.

وكان الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أجرى اتصالين هاتفيين منذ أمس، باللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، للاطمئنان على الوضع الصحي في كفر الشيخ، وبحث الوضع الراهن لفيروس كورونا المستجد بالمحافظة، وقررّ توفير جهاز أشعة مقطعية ثابت لمستشفى كفر الشيخ العام، وجهاز أشعة مقطعية آخر لمستشفى دسوق العام، خلال 48 ساعة، لافتًا إلى توافر جميع المستلزمات الطبية والأدوية بمختلف المستشفيات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، منها محطات وخزانات الأكسجين.

وأكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان توفير محطة تنكية ثابتة لغاز الأكسجين، بمحافظة كفر الشيخ، فضلًا عن تركيب مظلات على تنكات الأكسجين لحمايتها من العوامل الجوية، ومتابعة نسب استهلاك كميات الأكسجين أول بأول والعمل على توفير مخزون منه، لتلبية احتياجات المستشفيات.