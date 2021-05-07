الصحة تدعم مستشفيات البحر الأحمر بـ30 مكثف أكسجين لرعاية مصابي كورونا

أعلن الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحرالأحمر، عن توريد 30 مكثف أكسجين بقيمة 600 ألف جنيه، اليوم الجمعة، دعما من وزارة الصحة حيث يتم استخدام مكثف الأكسجين بدلا من أسطوانات الاكسجين وذلك في اطار الإجراءات والإستعدادات التي تقوم بها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر أن مديرية الصحة استقبلت 30 مكثف أكسجين لتوزيعها على مستشفيات مدن المحافظة طبقا لاحتياج كل مستشفى موضحاً حرص الدكتورة وزيرة الصحة والسكان على دعم المستشفيات ولتطوير الخدمات المقدمة للمرضى ومتابعة سير العمل والوقوف على أي تحديات موجها الشكر للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان و اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر لحرصهما الدائم على دعم مستشفيات البحرالأحمر بكافة الامكانيات بما يساهم في تحقيق نتائج جيدة في علاج فيروس كورونا المستجد.

وأشاد مرعي بجهود الفرق الطبية العاملة في المستشفيات لما يبذلونه من جهود وتضحيات ساهمت في إدارة وباء عالمي بأعلى مستوى من الخدمة الطبية،ودعم القيادة السياسية لكافة الفرق الطبية، ودعا الجميع ايضا بمواصلة بذل المزيد من الجهود للحفاظ على مكتسبات مصر وجهودها في مواجهة فيروس كورونا.

وأكد إلاستمرار في اتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ومعايير مكافحة العدوى بكافة المستشفيات، ومتابعة تقديم الخدمة في إطار تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية

وفي ذات السياق، تفقد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر مستشفى سفاجا المركزى وبرفقته الدكتور خالد عبد الهادى وكيل المديرية والدكتور عمروعادل مديرادارة المستشفيات والدكتور شادى باسم مدير ادارة الطوارئ والدكتور دعاء ابوالقاسم مدير ادارة مكافحة العدوى والأستاذة مريم جنيدى مديرادارة التفتيش المالى والإدارى بالمديرية وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات والأمصال و توافر الاكسجين وتم مراجعة تذاكر المرضى مشدداً على حسن إستقبال المرضي وذويهم.