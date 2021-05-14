وصول تجهيزات طبية لمستشفى الشيخ زويد تضم أسرّة عناية مركزة وأجهزة تنفس

أعلن مستشفى الشيخ زويد المركزي بشمال سيناء، عن وصول تجهيزات العناية المركزة، بسعة 10 أسرّة بكامل تجهيزاتها، و3 أجهزة تنفس صناعي، و10 مونيتور و10 سرنجة ضخ محاليل، وجهاز تخدير حديث، و10 أسّرة فاولر عادية للأقسام الداخلية.

وقال القسم الإعلامي لمستشفى الشيخ زويد في بيان له، إن التجهيزات التي وصلت هي استجابة سريعة من اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

مستشفى الشيخ زويد في انتظار وصول 6 أطباء

وأشار بيان المستشفى، أنه في انتظار وصول 6 أطباء من وزارة الصحة في تخصصات عناية مركزة وتخدير وجراحة عامة وعظام، وذلك تلبية لاحتياجات أهالي الشيخ زويد، مما يمثل طفرة نوعية متميزة في الخدمات الصحية المقدمة لأهالي الشيخ زويد والقرى التابعة لها جنوب وشمال المدينة.

وكان الدكتور مسعد زايد، رئيس قسم الباطنة في مستشفى العريش العام، قد أعلن أنه تم تكليفه بالعودة إلى مستشفى الشيخ زويد المركزي، وذلك لسد العجز الموجود، مؤكدا أنه سيتواجد في مستشفى الشيخ زويد بصورة مستمرة طوال أيام الأسبوع.

وفاة شخص مصاب بكورونا في العريش

وفي سيياق مختلف، أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء، عن وفاة شخص مصاب بفيروس كورونا المستجد، وأنه تم حجز 15 حالة اشتباه كورونا وصلت قسم العزل بمستشفى العريش العام، ويتم متابعة 60 حالة بالعزل المنزلي، وذلك بعد تعافي 11 حالة خلال فترة العلاج التي تمت متابعتها من فريق طبي لجميع الحالات بالعزل المنزلي.

الصحة تحذر المواطنين بشمال سيناء

وحذرت مديرية الصحة بشمال سيناء، المواطنين من التزاحم والمصافحة وعدم ارتداء الكمامة خلال أيام عيد الفطر المبارك، وأعربت عن قلقها إزاء عدم التزام بعض الأماكن من عملية اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتواصل مستشفيات شمال سيناء رفع حالة الطوارئ، والاستعداد لاستقبال الحالات الحرجة والأمراض والإصابات المختلفة في رفح والشيخ زويد والعريش وبئر العبد ونخل والحسنة والقسيمة بقرى ومدن وسط سيناء.