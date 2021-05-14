«التنظيم والإدارة» يوافق على تمويل 159 وظيفة بمديريتي صحة أسيوط وسوهاج

وافق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، على تمويل 159 وظيفة بمديريتي الشؤون الصحية بمحافظتي أسيوط وسوهاج، وذلك للمكلفين من قبل وزارة الصحة للعمل بهما، وتم إخطار وزارة المالية لإعمال شؤونها.

تكليف خريجي الكليات والمعاهد ومدارس التمريض وفق القانون

وقال الدكتور صالح الشيخ، إن الجهاز وافق على تمويل 120 وظيفة بمختلف الدرجات للعمل بمديرية الصحة بأسيوط، كما وافق على تمويل 39 وظيفة أخصائي علاج طبيعي ثالث بمديرية الشؤون الصحية بسوهاج، وذلك للمكلفين من قبل وزارة الصحة للعمل بالمديريتين.

وأضاف أن تكليف خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والمعاهد والمدارس أو المدارس التي تخرج أفراد هيئات التمريض والفنيين الصحيين وغيرهم من الفئات الطبية الفنية المساعدة المتمتعين بجنسية مصرية، يأتي تنفيذا لما تضمنه قانون التكليف رقم (29) لسنة 1974، حيث إنه يتم التكليف لمدة عامين بقرار من وزير الصحة، ويجوز تجديد هذه المدة لفترة مماثلة بقرار من وزير الصحة أيضًا، ويتم تكليفهم على درجات شخصية لحين انتهاء فترة تكليفهم.

وأشار رئيس التنظيم والإدارة، إلى أنه يتم أيضًا مراعاة قرار وزير الصحة رقم 334 لسنة 1979 بشأن الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان، وغيرهم من خريجي المعاهد الصحية وهيئة التمريض.

ويعين الجهاز على درجات شخصية، حيث نصت الفقرة (ج) من المادة الثانية من التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة، على أن تدرج وظائف المكلفين بصفة شخصية، وذلك لمدة 4 سنوات أو انتهاء فترة التكليف أيهما أقل، وإذا إرتأت السلطة المُختصة بالجهات المكلفين بها استمرارهم في العمل وفقًا لاحتياجات العمل، فإن ذلك يتم بطلب إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة؛ لدراسة تحويل الدرجة الشخصية إلى دائمة، وإخطار الجهة الإدارية بذلك، لاستصدار القرار اللازم للتعيين.