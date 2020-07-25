"تكليف خريجي دفعة مارس 2020".. أزمة حائرة بين "الصحة" و"الأطباء"

ظلت حركة تكليف أطباء دفعة مارس 2020 حائرة بين وزارة الصحة ونقابة الأطباء وممثلي الدفعة، حتى الآن، حيث أعلن الدكتور محمد سلامة، عضو مجلس نقابة الأطباء، أنه تم حل 85% من مطالب دفعة التكليف 2020، في الاجتماع الأخير مع عدد من قيادات وزارة الصحة وممثلي دفعة أطباء التكليف مارس 2020، مؤكدا أنه تم التوافق على عدد من النقاط الخلافية بين الوزارة وشباب أطباء التكليف، وسرعان ما خرج أطباء التكليف لينفوا تحقيق مطالبهم.

ونفى سلامة، ما أثير حول عدم تنفيذ مطالب أطباء التكليف دفعة مارس 2020، قائلا: " هناك من يحاول اختلاق المشاكل وإظهار أنه لم يتم تنفيذ مطالب أطباء التكليف، أنا كنت حاضر وقيادات الوزارة استمعت لمطالبهم، وطالب الشباب أن يكون هناك نظاما مكتوبا وهو ما رفضته الوزارة وأكدت لهم أنه سيتم تعديل ذلك على الموقع الإلكتروني للوزارة، وبالفعل حضر الشباب تلك التعديلات".

وفي المقابل، قال أطباء تكليف مارس 2020، في بيان لهم، إنهم بعد أن اجتمع ممثليهم مع مسئولي التكليف بوزارة الصحة، بحضور د. محمد سلامة عضو مجلس النقابة وبعض الشخصيات الأخري، لم يتم قبول أي مطلب من مطالب أطباء التكليفوأضاف أطباء التكليف: "كأن الوزارة تصر علي تعنتها وترفض كل المبادرات والمفاوضات للحل لأكثر من 4 شهور رغم تدخل جهات كثيرة للحل ورغم تقدم شباب الأطباء بحلول بسيطة وواقعية وغير مادية تماماً".

وتابعوا: "خرج علينا اليوم د. محمد سلامة عضو مجلس النقابة العامة للأطباء في منشورٍ علي صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يصرح فيه بأن أزمة التكليف تم حلها وتم تحقيق معظم مطالب شباب الأطباء وهذا طبعا لم يحدث حتي هذه اللحظة".

من جانبها أعلنت نقابة الأطباء أن أزمة التكليف مازالت قيد التفاوض مع المسئولين، مؤكدة أنه خلال الفترة الماضية عقد العديد من المباحثات للوصول الى حل بدلاً من نظام تكليف به العديد من المشكلات ظهرت فى تكليف الدفعة التكميلية سبتمبر 2019 وهو ما يثير القلق عند تطبيقه على دفعة عددها يزيد عن 8 الآف طبيب، مؤكدا أنها لم تصل الى حل لهذه الأزمة حتى الآن.

وأضافت: "لا صحة لبعض الشائعات والبيانات التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي التى تقول ان الأزمة انتهت، والنقابة تؤكد على حقوق شباب التكليف دفعة مارس 2020 فى الاستجابة لمطالبهم المشروعة فى نظام تكليف متعارف عليه ويحقق مصلحة الجميع بدلاً من نظام كل بنوده تشير الى طريق الفشل.